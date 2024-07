Siedem lat na giełdzie. Były prezes GPW przekonuje

Marek Dietl, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, odwołany na początku lutego, podjął próbę przekonania walnego zgromadzenia akcjonariuszy warszawskiego parkietu, że nieudzielenie mu absolutorium za ubiegły rok będzie decyzją wbrew wynikom osiąganym przez spółkę. Na konferencji prasowej zorganizowanej w Szkole Głównej Handlowej, której notabene dr Dietl jest wykładowcą, zaprezentował to, co udało się zrobić w czasie siedmiu lat jego rządów na GPW.

Stabilność, bardzo dobre wyniki finansowe i otwarte drogi rozwoju – tak Marek Dietl podsumował sytuację Grupy Kapitałowej GPW tuż przed zmianami we władzach Giełdy Papierów Wartościowych. Gdy w 2017 roku przejmował stery warszawskiego parkietu, GPW awansowała do pierwszej piątki najbardziej płynnych giełd europejskich. Rok 2023 zakończyła jako jeden z trzech najpłynniejszych parkietów w Europie.

Marek Dietl przytoczył na spotkaniu z dziennikarzami konkretne dane, które potwierdzają jego ocenę. W każdym roku, z wyjątkiem 2019 (ze względu na dodatkową rezerwę), zyski GPW były wyższe niż w rekordowym dotychczas 2011 roku.

Wartość indeksu WIG

W porównaniu do 2016 roku przychody i zysk netto w 2023 wzrosły o odpowiednio 43% i 36%. Między 2011 a 2016 rokiem indeks WIG urósł o prawie 38%, a w kolejnej sześciolatce, do 2023 roku jego wartość wzrosła o 52%.

Przyspieszenie wzrostu nie odbyło się kosztem zysków. Średni roczny zysk EBITDA w latach 2010-2016 to było 152 mln złotych, zaś w latach 2017-2023 to już prawie 200 mln złotych – podkreślił Marek Dietl i dodał, że ten wzrost zysków oznaczał konkretne korzyści dla akcjonariuszy.

Łączna wartość dywidendy za pięć lat do 2022 roku była o 52% wyższa niż dywidenda, jaką otrzymywali akcjonariusze GPW w ciągu pięciu wcześniejszych lat.

Marek Dietl wyliczał kolejno – odwrócenie negatywnej tendencji w przychodach giełdy z podstawowej działalności (tj. przychodów z organizacji obrotu instrumentami finansowymi), przyspieszenie rozwoju spółki, powtarzalne, rosnące zyski EBIDTA, solidne dywidendy dla akcjonariuszy. A to wszystko w stabilnym otoczeniu zarządczym, w którym znaleźli się eksperci polskiego rynku kapitałowego.

Skąd zatem rekomendacja, by WZA nie udzielało prezesowi Dietlowi absolutorium za ubiegły rok?

Przypomnijmy, że Rada Giełdy zarekomendowała późnym wieczorem tuż przed rozpoczęciem WZA GPW, by udziałowcy nie udzielili absolutorium Markowi Dietlowi, a także członkowi zarządu, odpowiadającemu za finanse GPW SA, Adamowi Młodkowskiemu.

Udzielenie absolutorium zostało zarekomendowane w przypadku dwójki pozostałych członków zarządu GPW: Izabeli Olszewskiej i Moniki Gorgoń.

Ostatecznie walne zgromadzenie, na wniosek Skarbu Państwa – jak informuje PAP - zostało przerwane do 11 lipca.

-Chciałbym podziękować akcjonariuszom, a szczególnie przedstawicielom Skarbu Państwa, za przerwanie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ta przerwa pozwoli na solidny namysł nad skwitowaniem Rady i Zarządu Giełdy za 2023 rok – mówił nam wówczas Marek Dietl, który dodał: „Był to rok wielu sukcesów. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe z rekordowymi przychodami i czwartym najwyższym zyskiem w historii. Dobre wyniki spółki są żelaznym argumentem Dietla, który nie może zrozumieć wątpliwości Rady”.

Jestem bardzo zdziwiony rekomendacją Rady Nadzorczej, by nie udzielić mi absolutorium. O tyle to zaskakujące, że dotyczy tylko części zarządu. Uzasadnieniem mają być przeprowadzone audyty w GK GPW. Niestety, nikt mnie nie zapoznał z wynikami tych audytów, choć standardem jest informowanie audytowanego. Mam nadzieję, że akcjonariusze nie pójdą za głosem Rady i cały zarząd otrzyma skwitowanie – mówił na konferencji w SGH, Marek Dietl.

Jednocześnie zaznaczył, że obserwowany obecnie w wielu spółkach Skarbu Państwa proces blokowego nieprzyznawania absolutorium zarządom powoduje, że ten mechanizm, uznawany przez rynek za opcję atomową, prowadzi do oczywistej dewaluacji tej instancji.

Skierowałem list do Rady Nadzorczej i pismo odnośnie absolutorium do KNF i ministra aktywów państwowych, w którym wyjaśniam wszelkie wątpliwości. Brak absolutorium oznacza dla mnie konsekwencje osobiste, wykluczenie z pracy w instytucjach nadzorowanych przez KNF nie tylko w Polsce. Podmiot zagraniczny, który zaoferował mi pracę musi uzyskać zgodę lokalnego nadzorcy, więc dla mnie ma to również wymiar osobistego rozwoju – wyjaśniał Dietl.