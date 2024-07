Były prezes GPW bez absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych, które w czwartek wznowiło obrady po przerwie, nie udzieliło absolutorium byłemu prezesowi GPW Markowi Dietlowi z wykonania obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2023.

»» O sprawie absolutorium dla prezesa GPW Marka Dietla czytaj więcej tutaj:

„Sytuacja bardzo dziwna, precedensowa”

Ponadto, nie podjęta została uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Adamowi Młodkowskiemu.

Walne udzieliło natomiast absolutorium Monice Gorgoń i Izabeli Olszewskiej z zarządu GPW.

Czwartkowe walne było kontynuacją zgromadzenia, które rozpoczęło się 27 czerwca, kiedy to na wniosek przedstawicielki Skarbu Państwa zostało przerwane w związku z publikacją przez spółkę, dzień wcześniej, raportów bieżących, w których podano, że Rada Giełdy zarekomendowała aby akcjonariusze nie udzielili absolutorium za 2023 rok byłemu prezesowi Giełdy Markowi Dietlowi, ani Adamowi Młodkowskiemu.

Ponadto rada zarekomendowała wtedy udzielenie absolutorium Izabeli Olszewskiej i Monice Gorgoń.

Jak wskazano wtedy w uchwałach, członkowie rady zdecydowali tak „biorąc pod uwagę dotychczasową ocenę wykonywania funkcji członków zarządu, a w szczególności, sposób prowadzenia i nadzoru nad projektami realizowanymi przez spółkę oraz prowadzenie innych spraw spółki, sposób wykonywania obowiązków korporacyjnych przewidzianych w przepisach prawa i ich komunikacji, ustalenia wynikające z przeprowadzonych i toczących się w spółce audytów, w tym audytów wewnętrznych i prac Rady Giełdy„.

Prezesem GPW od końca marca (po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego) jest Tomasz Bardziłowski.

„Brak absolutorium dla władz GPW to dziwna sytuacja, precedensowa, jaka do tej pory nie miała miejsca. Powinny być ku temu ważkie powody, ja ich nie znam ani nikt mi ich nie przedstawił. Wyniki finansowe GPW są bardzo dobre i stabilne. Co więcej, nadaliśmy spółce kierunek rozwoju, który będzie przynosił profity w przyszłości” – powiedział wczoraj w programie „Wywiad Gospodarczy” na antenie telewizji wPolsce.pl były prezes GPW SA dr Marek Dietl.