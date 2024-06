UE w technologicznym regresie

W Unii Europejskiej przybywa firm o niskim poziomie zaawansowania technologicznego. Jeśli cyfryzacja nie przyspieszy, Europa z kretesem przegra wyścig ze Stanami Zjednoczonymi i Azją – czytamy w piątkowej „Rzeczpospolitej”.

Aż 78 proc. firm w Polsce i UE zostało zakwalifikowanych do kategorii niskiego zaawansowania technologicznego – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W Polsce w ciągu dwóch ostatnich lat odsetek ten spadł co prawda o 7 pkt proc., ale w całej UE wzrósł o 5 pkt proc.” – informuje „Rzeczpospolita”.

Oni nadal się rozwijają

Gazeta podaje, że według Eurostatu kraje z najbardziej rozwiniętymi cyfrowo przedsiębiorstwami to Finlandia, Holandia i Malta. Na drugim biegunie mamy Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Co z Polską?

„Choć w Polsce firm zaawansowanych cyfrowo przybyło, to nadal jesteśmy w ogonie: na 21. miejscu wśród wszystkich krajów Wspólnoty. UE chce, żeby do 2030 r. ponad 90 proc. małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęło podstawowy poziom intensywności cyfrowej, a 75 proc. firm korzystało z usług chmurowych, analizy dużych zbiorów danych lub sztucznej inteligencji. Do realizacji tych celów jednak daleka droga. Jak wskazuje indeks DESI, jedynie 3 proc. polskich firm korzysta ze sztucznej inteligencji (8 proc. w Unii Europejskiej), 8 proc. z przetwarzania dużych zbiorów danych (14 proc. w UE), a 19 proc. z chmury (34 proc. w UE)” – podaje „Rz”.

