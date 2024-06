Chiny: Mamy własny sposób na kryzysy na świecie

Musimy przestrzegać zasady suwerennej równości - powiedział przywódca ChRL Xi Jinping na konferencji zorganizowanej w 70. rocznicę ogłoszenia Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia. Nawiązując do „konfliktu ukraińskiego”, jak się wyraził, stwierdził, że Chiny „odgrywają konstruktywną rolę”.

Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia to reguły stosunków międzynarodowych władz ChRL, które po raz pierwszy zostały określone w porozumieniu chińsko-indyjskim z 1954 roku, kiedy premier Zhou Enlai prowadził negocjacje w sprawie przebiegu granic w Himalajach.

Zasady mówią o wzajemnym szacunku dla suwerenności i integralności terytorialnej, wzajemnej nieagresji, nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony, równości i obopólnych korzyściach gospodarczych w stosunkach oraz o pokojowym współistnieniu.

Ścieżka pokojowego rozwoju

Wzywając do konieczności scementowania tych fundamentów, Xi Jinping przekonywał, że „determinacja Chin, by pozostać na ścieżce pokojowego rozwoju, nie ulegnie zmianie”.

Gdy staniemy się silni, nigdy nie podążymy wydeptaną ścieżką kolonialnej grabieży ani złą ścieżką dążenia do hegemonii - zapewnił Xi.

Zaznaczył, że Chiny mają „najlepsze wyniki spośród wszystkich dużych krajów na świecie w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa”.

Na sposób chiński

Dokładamy wszelkich starań, aby na sposób chiński znaleźć rozwiązania dla punktów zapalnych i odgrywamy konstruktywną rolę w kryzysie na Ukrainie, konflikcie izraelsko-palestyńskim oraz kwestiach dotyczących Półwyspu Koreańskiego, Iranu, Birmy i Afganistanu - wyliczał chiński przywódca.

Seria sporów

Agencja Reutera zwraca jednak uwagę, że to niechęć Pekinu do potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jego dążenie do „bezgranicznego partnerstwa” z Moskwą stanowią przeszkodę dla tych ambicji.

Chiny nie wzięły udziału w ukraińskiej konferencji pokojowej w Szwajcarii, prowadzą też spory terytorialne z sąsiednimi państwami, jak Filipinami na Morzu Południowochińskim, czy też nie uznają granic z Indiami w Himalajach - wylicza Reuters, zwracając uwagę, że podczas piątkowej konferencji w Pekinie w pierwszych rzędach zarezerwowanych dla gości honorowych zabrakło przedstawicieli Indii.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zaczęło się! Ceny gazu rosną o jedną czwartą

Obowiązkowa termomodernizacja domów! W programie „Czyste Powietrze”

Euro w Polsce? Bruksela ocenia

Od Francji zależą teraz losy Zielonego Ładu