Zaczęło się? Chiny uszkodziły statek Filipin

Straż przybrzeżna Filipin oskarżyła we wtorek siły ChRL o uszkodzenie filipińskiego statku na Morzu Południowochińskim poprzez skoordynowany atak armatkami wodnymi oraz o zablokowanie wejścia do spornego atolu Scarborough za pomocą pływającej bariery. W sumie zaatakowano dwie jednostki.

Jak przekazała w komunikacie straż przybrzeżna Filipin, zaatakowane statki dostarczały zaopatrzenie rybakom łowiącym na atolu, będącym miejscem licznych incydentów z udziałem Chin.

Podczas wtorkowego ataku uszkodzony został jeden z dwóch filipińskich statków, należący do departamentu rybołówstwa. Ponadto chińskie jednostki zainstalowały ponownie 380-metrową pływającą barierę, uniemożliwiającą dostęp na wody atolu - przekazała w komunikacie straż przybrzeżna. Siły filipińskie usunęły poprzednią chińską barierę we wrześniu ubiegłego roku - przypomniał portal Phil Star Global.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

A jednak! Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Cena gazu wzrośnie. I to drastycznie

KPO w poślizgu. Tusk zarządza potężne zmiany

Naturalny korek uratuje oceany

Położony o 240 kilometrów na zachód od wyspy Luzon atol Scarborough, znany również jako Bajo de Masinloc, należy do spornych obszarów na Morzu Południowochińskim. ChRL rości sobie prawa do ok. 90 proc. obszaru tego morza.

PAP/ as/