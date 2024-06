Zrewitalizują kanały na szlaku Wielkich Jezior

Wody Polskie, które administrują mazurskimi jeziorami i kanałami, podpisały w piątek w Mikołajkach porozumienie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w sprawie remontu i rewitalizacji kolejnych kanałów. Główne kanały na Szlaku Wielkich Jezior zostały już odrestaurowane.

Porozumienie zakłada m.in. naprawę umocnień brzegowych kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przebudowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku i kosztować 70 mln zł.

Od jeziora Dargin po Niegocin

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. przebudowę kanałów sztynorckiego (łączy jez. Dargin z jez. Sztynorckim) i nidzkiego (łączy jez. Nidzkie ze śluzą Guzianka). W obu tych kanałach zostanie naprawionych po około kilometrze brzegów.

Kanał jegliński ma być udrożniony, a jego brzegi umocnione na długości 4,4 km.

Nieco więcej prac założono na kanale Niegocin-Grajewko. Tam mają zostać przełożone sieci: wodna, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa, które obecnie kolidują z trasą kanału. Kanał ten ma być udrożniony, a jego brzegi umocnione.

Naprawione mają też zostać brzegi kanału Kisajno-Popówka.

Główny szlak gotowy

W poprzednich latach Wody Polskie we współpracy z mazurskimi samorządami wyremontowały kanały na głównych szlakach żeglugowych Sytemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Były to między innymi kanały: tałcki, mioduński, grunwaldzki, szymoński (najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka), łuczański, Piękna Góra, węgorzewski. Były to pierwsze tak kompleksowe remonty tych kanałów odkąd Mazury po II wojnie światowej weszły w skład państwa polskiego.

Śluza i jazy

Wyremontowane zostały także śluza i jaz w Karwiku oraz jaz w Kwiku. Stopień wodny w Karwiku wraz z jazem w Kwiku stanowią główne budowle piętrzące decydujące o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Umożliwiają one zrzut roztopowych wód wiosennych poprzez rzekę Pisę w kierunku rzeki Narew, przez co stabilizują stosunki wodne w regionie i zapobiegają lokalnym podtopieniom na terenie oddziaływania Wielkich Jezior Mazurskich.

Całkiem nowa Guzianka

W ostatnich latach Wody Polskie wspólnie z mazurskimi samorządami zbudowały pierwszą od zakończenia wojny śluzę - Guzianka II i wyremontowano śluzę Guzianka I. Koszt budowy owej śluzy wyniósł ponad 30 mln zł.

Łączna wartość inwestycji na Mazurach w infrastrukturę wodną wyniosła blisko 350 mln zł, z czego dotacje unijne stanowiły 100 mln zł.

„Inwestycje na mazurskich szlakach żeglugowych były konieczne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior, służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona była też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.)” - poinformowała PAP rzecznik prasowa Wód Polskich Joanna Szerenos - Pawlicz.

W skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wchodzi 14 sąsiadujących ze sobą gmin: miasto Giżycko, gmina Giżycko, gmina Mikołajki, gmina Miłki, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo, gmina Sorkwity, gmina Orzysz, gmina Biała Piska, gmina Pisz, gmina Pozezdrze, gmina Ruciane-Nida, gmina Ryn i gmina Węgorzewo oraz trzy powiaty giżycki, piski oraz mrągowski.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zaczęło się! Ceny gazu rosną o jedną czwartą

Obowiązkowa termomodernizacja domów! W programie „Czyste Powietrze”

Euro w Polsce? Bruksela ocenia

Od Francji zależą teraz losy Zielonego Ładu