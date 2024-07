Sąd Najwyższy zdecydował. Trump ogłosił zwycięstwo

Amerykański Sąd Najwyższy uznał, że były prezydent Donald Trump jest częściowo chroniony immunitetem przed zarzutami dotyczącymi próby utrzymania się przy władzy po przegranych wyborach.

W ponad 100-stronicowym orzeczeniu, sześcioro konserwatywnych sędziów uznało, że prezydenci są chronieni „absolutnym” immunitetem, kiedy wykonują podstawowe czynności związane ze swoim urzędem. Immunitet nie obejmuje natomiast ich „nieoficjalnych” działań.

Jednocześnie sędziowie podjęli decyzję o odesłaniu sprawy do sądu okręgowego, by ten zdecydował, które zarzucane Trumpowi działania miały charakter oficjalny, a które nie. W praktyce oznacza to, że do procesu najpewniej nie dojdzie przed listopadowymi wyborami.

Wyrok w zdaniu odrębnym ostro skrytykowała liberalna sędzia Sonia Sotomayor. „W każdym przypadku użycia urzędowej władzy prezydent jest teraz królem stojącym ponad prawem” - napisała, wyrażając „obawę o naszą demokrację”.

Donald Trump ogłosił na swoim portalu społecznościowym „wielkie zwycięstwo”.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PKP Cargo: łatwiej będzie zwolnić i sprzedać AKTUALNE!

Scholz poniżył Tuska: Niemcy nie chcą wspólnej obrony!

Orlen sprzedał spółkę zarządzającą magazynami gazu

Przywieźli 8 ton „masła” z Ukrainy. Natychmiastowy zwrot