Strefa Czystego Transportu. Uwaga, już łapią!

Są pierwsze pouczenia dla kierowców w związku z obowiązującą od poniedziałku w stolicy strefą czystego transportu (SCT). Funkcjonariusze stołecznej straży miejskiej prowadzili kontrolę na w okolicach ul. Tatarskiej na Woli – poinformował st. insp. Jerzy Jabraszko.

Kontrolę nad przestrzeganiem zasad strefy czystego powietrza mają sprawować kamery, straż miejska i policja. Za złamanie zakazu wjazdu grozi 500 zł mandatu.

„W związku ze strefą czystego transportu w Warszawie funkcjonariusze pouczyli w poniedziałek 10 kierowców, którzy nie powinni do niej wjechać” – poinformował we wtorek st. insp. Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

Powiedział, że w poniedziałek patrol straży działał na Woli w okolicach ul. Tatarskiej. W pierwszych dniach obowiązywania strefy funkcjonariusze prowadzą raczej działania prewencyjne.

„Poniedziałkowe działania to był wspólny patrol Zarządu Dróg Miejskich i straży miejskiej. W okolicach ul. Tatarskiej rozstawiono specjalną kamerę i funkcjonariusze kontrolowali pojazdy. System od razu widział, które samochody są dopuszczone do ruchu. One wyświetlały się na zielono, a samochody, które nie powinny wjeżdżać do SCT wyświetlały się na czerwono” – powiedział Jabraszko.