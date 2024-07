CBOS: 45 proc. osób niezadowolonych z sytuacji w kraju!

Niewierzący, lewicowiec, zwolennik KO – widzi Polskę mocno uśmiechniętą. Za to chodzący do kościoła zwolennik PiS lub Konfederacji jest pełen złych przeczuć dostrzega kłębiące nie nad naszym krajem czarne chmury.

Z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w stosunku do maja pogorszyły się nastroje społeczne. Liczba osób niezadowolonych z bieżących wydarzeń wzrosła o 2 pkt proc. W takim samym stopniu zmalał odsetek pozytywnie nastawionych respondentów. Co piąty ankietowany nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Pokolenie 65+ najczęściej popiera zmiany!?

Zadowolenie z kierunku zmian w kraju częściej niż inni wyrażają najstarsi badani w wieku 65 lat i więcej (43 proc.), mieszkańcy największych miast (52 proc.), absolwenci wyższych uczelni (47 proc.), uzyskujący wyższe dochody – co najmniej 6 tys. zł miesięcznie na 1 członka gospodarstwa domowego (51 proc.) oraz dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (41 proc.). Jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, to bieżąca sytuacja w kraju najczęściej podoba się kadrze kierowniczej i specjalistom z wyższym wykształceniem (43 proc.), a także uczniom i studentom (37 proc.).

Polacy w sile wieku najbardziej sceptyczni

Negatywnie rozwój sytuacji w Polsce relatywnie często postrzegają badani w wieku 25-44 lata (52–53 proc. ankietowanych, w zależności od kategorii), mieszkańcy wsi (51 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (56 proc.), o najniższych dochodach na osobę – do 1999 zł (51 proc.), a także niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (63 proc.).

Niewierzący zwolennicy Lewicy i KO cieszą się najmocniej

Autorzy badania zauważają, że ocena ogólnej sytuacji w kraju zależna jest również od orientacji światopoglądowej i preferencji politycznych. Stosunkowo najlepiej oceniają ją niewierzący (46 proc.), identyfikujący się z lewicą (54 proc.), a w potencjalnych elektoratach – sympatycy Koalicji Obywatelskiej. Krytycznie rozwój sytuacji w kraju oceniają praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (57 proc.), utożsamiający się z prawicą (59 proc.), a w elektoratach – zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość, a także Prawa i Sprawiedliwości i osoby o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych.

Co trzeci Polak spodziewa się pogorszenia sytuacji

24 proc. badanych uważa, że w najbliższym roku sytuacja w kraju się poprawi, 37 proc. nie spodziewa się większych zmian w tym zakresie, a 32 proc. twierdzi, że sprawy idą ku gorszemu. Oceniając sytuację polityczną naszego kraju, najwięcej, bo 40 proc. badanych uznało ją za „przeciętną”. Podobne odpowiedzi padały również na pytanie o bieżącą sytuację gospodarczą. W stosunku do poprzedniego pomiaru pogorszyły się natomiast przewidywania dotyczące kondycji polskiej gospodarki w 2025 roku. O 3 pkt proc. (do 24 proc.) zmalał odsetek osób liczących na poprawę w tym zakresie. Jednocześnie o 2 pkt proc. (do 28 proc. zwiększyła się grupa Polaków widzących zbierające się nad naszą gospodarką czarne chmury.

Grzegorz Szafraniec

na podst. danych CBOS

