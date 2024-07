Szkolny błąd warszawskiego ratusza w sprawie SCT!

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy przyjęte przez warszawskich radnych rozwiązania rzeczywiście umożliwiają wjazd do tzw. Strefy Czystego Transportu samochodom wszystkich seniorów, którzy mają skończone 70 lat. Wszystko przez nieprecyzyjny zapis w uchwale. Upoważnia ona do wjazdu „seniorów, którzy w 2023 roku ukończyli 70 lat”, a więc de facto wyłącznie tych urodzonych w 1953 roku. Radnym KO chodziło zapewne o „seniorów, którzy w 2023 roku mieli ukończone 70 lat.

Od 1 lipca w Warszawie obowiązuje, budząca duże kontrowersje, Strefa Czystego Transportu (SCT). Obejmuje ona większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. W ten sposób miasto chce ograniczyć ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców. Już na początku pojawiły się problemy z nowymi przepisami.

RPO zwraca uwagę, że zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu nie obejmuje samochodu będącego najpóźniej od 31 grudnia 2023 roku własnością lub współwłasnością osoby fizycznej, która w 2023 roku ukończyła 70. rok życia.

Różne interpretacje. Wszystkie złe

„Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że z zakazu wyłączono pojazdy osób, które urodziły się w 1953 roku, bowiem tylko te osoby ukończyły w 2023 roku 70 lat. Przy takim rozumieniu osoby, które w 2023 roku miały ukończone 71 lat i więcej nie mogłyby korzystać z przywileju wjazdu do strefy” – pisze RPO w komunikacie przesłanym PAP.

RPO zaznacza, że gdyby jednak zinterpretować nieostry przepis w ten sposób, że słowo „ukończyły” rozumieć jako „miały ukończony”, to z zakazu wjazdu do strefy byłyby wyłączone auta osób, których wiek w 2023 roku wynosił 70 lat i więcej. „Taka wykładnia oznacza jednak, że osoby, które ukończyły 70. rok życia w 2024 roku albo wiek ten ukończą w 2025 roku i w latach następnych, nie mogłyby korzystać z wyłączenia od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, bowiem w 2023 roku miały ukończone 69 lub mniej lat” – podkreśla RPO.

Zróżnicowanie sytuacji prawnej właścicieli aut

Według rzecznika, kryterium ukończonych w 2023 roku 70 i więcej lat, od którego spełnienia uzależnione jest niepodleganie zakazowi wjazdu do strefy, prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej właścicieli aut. Strefa czystego transportu została ustanowiona na czas nieokreślony, co oznacza, że każdego roku pewna liczba właścicieli będzie kończyć 70. rok życia. Nie będą oni jednak zwolnieni z zakazu wjazdu do strefy, mimo że w latach następujących po 2023 r. będą w wieku 70. i więcej lat – pisze RPO. Podkreśla, że tego rodzaju zróżnicowanie uprawnień seniorów nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia.

Będą wyjaśniać

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO, Piotr Mierzejewski, zwrócił się o wyjaśnienia do dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy, Tamasa Dombi.

W Warszawie od 1 lipca do strefy czystego transportu nie mogą wjechać pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 i pojazdy z silnikiem diesla starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro 4.

Grzegorz Szafraniec

