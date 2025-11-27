Prezydencka emerytura. Zobacz, ile odbiera Andrzej Duda

Były prezydent Andrzej Duda ujawnił w mediach społecznościowych, ile wynosi jego „prezydencka” emerytura.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji - napisał na X Andrzej Duda.

Na załączonym wydruku widnieje kwota 9349,- złotych.

Internauci: „to jakiś żart”, „kpina”

W zamieszczonych pod tweetem Andrzeja Dudy internauci komentowali kwotę podaną przez byłego prezydenta.

Reprezentować kraj przez dekadę, użerać się z opinią publiczną, krytyką, czasami z nienawiścią i dostać 9349 zł emerytury za bycie najważniejsza osobą w Państwie. Przecież to jakiś żart - skomentował wpis byłego prezydenta internauta Stefan Siara Szarzewski.

Kpina. Były prezydent RP dostaje takiej wysokości emeryturę?! Kpina! Takie stanowisko, decyzje wagi państwowej itd, a tu 9k emerytury. Według mnie powinno być 20-25 tysięcy. I nie ważne kto był prezydentem - Duda, Komorowski czy Wałęsa. Nie możemy mieć dziadowskiego państwa! – wskazywał na X Jan Dziarnowski.

Szału nie ma, ale też nie ma tragedii. Proszę jeszcze dodać do benefitów darmową limuzynę z kierowcą, pieniądze na prowadzenie biura na takich zasadach i w takiej wysokości, jakie przysługują posłom oraz świadczenie zdrowotne dla siebie i swojej rodziny. Czyli nie jest źle - ocenił z kolei właściciel konta Jack #CSB

