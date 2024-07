Czy Amerykanie będą domagać się Chin odszkodowania za COVID?

Na 18 bilionów dolarów wyceniono w USA straty wynikające z pandemii COVID 19. Teraz amerykańskie władze mogą zdecydować, czy zażądać rekompensaty od władz w Pekinie. Komisja ds. Chin i Covid-19 działająca przy Heritage Foundation w swoim raporcie o skutkach pandemii wyliczyła, że „spowodowała szkody gospodarcze w USA o wartości 18 bilionów dolarów”, a dokument w tej sprawie trafił do Kongresu i Białego Domu, o czym informuje portal Fox News. Autorzy raportu zalecają „pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności”, uznając, że ponosi winę za wybuch epidemii.

Wartość szkód spowodowanych pandemią wyliczono według stanu na koniec ubiegłego roku, biorąc pod uwagę zarówno wpływ COVID na gospodarkę – 1,8 bln dolarów utraconego dochodu, jak i koszty utraty zdrowia mieszkańców. Jak podaje Fox News, na sumę strat składa się więc także „ponad 8,6 bln dolarów spowodowanych nadmierną liczbą zgonów”, których było niemal 1,5 miliona w l. 2020-22 w USA, oraz „6 bln dolarów z powodu chorób przewlekłych” po COVID.

Rozumiejąc i uznając te koszty, możemy położyć podwaliny pod pociągnięcie do odpowiedzialności tych, których zaniedbania lub jawne działania zaostrzyły pandemię – napisano w raporcie cytowanym przez portal Fox News.

Komisja wskazała w dokumencie, że COVID wynikał „najprawdopodobniej z incydentu związanego z badaniami w Wuhan w Chinach”. I w związku z tym również wskazała na zaniedbania oraz próby tuszowania sprawy przez rząd w Pekinie, zarzucając, że nie podjął „kroków mających na celu powstrzymanie wirusa w granicach kraju”.

W tym kontekście Komisja sugeruje, by władze USA rozważyły „pociągnięcie Komunistycznej Partii Chin do odpowiedzialności za jej rolę w pandemii COVID”. Dlatego wśród „zaleceń do rozważenia” zaproponowała m.in. utworzenie grupy zadaniowej ds. odszkodowań oraz „ułatwienie wnoszenia roszczeń cywilnych przeciwko Chińskiej Republice Ludowej, by umożliwić osobom cywilnym poszkodowanym przez COVID otrzymanie odszkodowania”.

Wobec braku samoodpowiedzialności Chin oraz w świetle ich obstrukcyjnej roli w instytucjach międzynarodowych Komisja uważa, że jedynie pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności za jego zaniedbania i nadużycia może być zarówno dla rządu Chin, jak i innych zachętą i impulsem do odmiennego działania w przyszłości – napisano w raporcie cytowanym przez Fox News.

Oprac. Agnieszka Łakoma