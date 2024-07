Chińczycy pod lupą: Chodzi o zakupy!

Rząd zapowiada nowe procedury, które mają wymusić stosowanie prawa UE przez azjatyckie firmy - informuje w środę „Rzeczpospolita”.

„Sprawa chińskich platform zakupowych wymaga szybkich działań, bo problem polskich sprzedawców jest coraz większy. Chcemy zaapelować do Komisji Europejskiej o podjęcie kroków na płaszczyźnie całej Wspólnoty, by zmusić te platformy do działania zgodnie z obowiązującym prawem” – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Szereg działań

Jak napisano, „rząd szykuje szereg działań w związku z serwisami, z których najpopularniejsze, jak Temu, mają już po kilkanaście milionów polskich użytkowników miesięcznie”.

Chcemy działać w ramach obowiązującego prawa, dysponujemy narzędziami, które umożliwiłyby zarówno UOKiK, jak i innym organom szerzej zakrojone kontrolowanie poczynań tych firm.

„Będziemy także pracować nad nowymi procedurami i przepisami, które pomogą nam w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze strony chińskich platform” – dodał.

„Rz” podała, że planowane jest międzyresortowe spotkanie poświęcone tej tematyce. „Kluczowe jest, aby oferowane produkty mogły zostać sprawnie skierowane do kontroli, trwają też prace nad różnymi rozwiązaniami mającymi zapewnić taką skuteczność” - przekazano.

