Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2024. Nowe dane GUS

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2024 r. wzrosła o 4,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,7 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,3 proc. i wzrost o 1,1 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,9 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w czerwcu i maju 2024 r.:

Sprzedaż przez Internet

GUS podał, że w czerwcu 2024 r. w porównaniu z czerwcem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,8 proc.).

Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w czerwcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 7,7 proc. do 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 16,9 proc. przed rokiem do 21,6 proc.), „meble, rtv, agd” (odpowiednio z 14,4 proc. do 17,2 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,2 proc. do 21,4 proc.).

