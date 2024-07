"Koalicja złamanych obietnic" Ceny wzrosną o 60 proc.!

„Tak w praktyce wygląda festiwal uśmiechniętych podwyżek, które funduje Koalicja Złamanych Obietnic 💔” - napisał na platformie X poseł Piotr Müller. Ceny wody wzrosną nawet o 60 procent, wyższy VAT skutkuje wzrostem cen żywności, a przeciętna wysokość rachunku za prąd może wzrosnąć nawet o 28 proc.

„Rząd nie przewiduje żadnych podwyżek wody” - głosił z mównicy sejmowej Dariusz Klimczak Minister infrastruktury w trzecim rządzie Donalda Tuska

Woda

„Rachunki za wodę w Warszawie od 12 lipca w górę! MPWiK podnosi stawki o prawie 20 procent, twierdząc, że to konieczność. Stawki za wodę i ścieki będą rosły przez najbliższe trzy lata co roku!” - podaje portal Haloursynow

„W piątek Sopot podniósł opłaty za wodę o 30 proc. Podwyżki ogłaszają też inne miasta, a ich skala wyraźnie wzrosła po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. W niektórych miastach sięga kilkudziesięciu procent, chociaż rząd zapewniał, że podwyżek nie będzie” - pisze portal Money

„Niestety, w Polsce nie dzieje się najlepiej […] za chwilę dużo więcej zapłacimy za wodę i ścieki. To wynik częściowego uwolnienia cen tych mediów.” - pisze PortalFaktura

„Będzie lepiej w każdym polskim domu” - obiecywał Donald Tusk w sobotę 9 września 2023 w Tarnowie.

Prąd

„Rachunki za prąd większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w II połowie 2024 r. o ok. 29 proc. względem I połowy 2024 r., a rachunki za paliwo gazowe o 15 proc. wobec ceny płaconej w I półroczu 2024 r.” - podaje portal Bankier

„Rachunki za energię elektryczną w drugiej połowie roku mają pójść w górę o 29 proc. - wynika z szacunków. To więcej niż można się było spodziewać po wcześniejszych deklaracjach przedstawicieli rządu. To także więcej niż spodziewali się ekonomiści. Efekty odczujemy nie tylko płacąc rachunki. W górę pójdzie też inflacja” - podaje portal BiznesInteria

„My w te 100 dni pokażemy bardzo dokładnie, na czym polegał mechanizm okradania Polski i Polaków” - mówił Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej

Gaz

„Odbiorcy gazu PGNiG OD zapłacą 239 zł za 1 MWh gazu. Jak można policzyć, podwyżka cen gazu wynosi więc ok. 19%.” - podaje portal Muratorplus

„Rachunki za prąd większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w II połowie 2024 r. o ok. 29 proc. względem I połowy 2024 r., a rachunki za paliwo gazowe o 15 proc. wobec ceny płaconej w I półroczu 2024 r. - napisano w OSR do najnowszego projektu ustawy o bonie energetycznym autorstwa MKiŚ.” - podaje Bankier

Wzrost cen żywności

Wzrost cen żywności to kolejny cios dla Polaków.

„Po wzroście cen w sklepach w maju o 2,9 proc. w czerwcu już drożały o 3,1 proc., a kolejne miesiące mogą przynieść tylko przyspieszenie tego trendu” - pisze Rzeczpospolita

„Przywrócenie 5-proc. stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe podniesie dynamikę cen w tej kategorii o 4 pkt. proc. Jest to równoznaczne z pełnym przerzuceniem podatku na ceny detaliczne” - podaje portal money

Podwyżki za mieszkanie

Powyższe podwyżki przekładają się na większy czynsz za mieszkanie

„Łezka kręci się w oku na myśl o czynszu, jaki płaciłem za mieszkanie, gdy się do niego wprowadzałem osiem lat temu. Teraz jest o kilkaset złotych większy. Rósł systematycznie, ale to, co stało się w ostatnich kilkunastu miesiącach, to istny szok” - podaje portal businessinsider

Podsumowanie

Jak podsumowuje poseł Piotr Müller na platformie X , w ostatnich miesiącach Polacy stanęli w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów życia: „drożeje nie tylko żywność 🍎🥖, woda 💦, prąd🔌, czy gaz.

Znowu nie dotrzymali słowa… ⚠️ Minister @DariuszKlimczak, zarzekał się, że nie będzie podwyżek cen wody. Niestety obserwujemy bolesne zderzenie z rzeczywistością. Polską rządzi Koalicja Złamanych Obietnic.”

Wyższe ceny dotknęły niemal każdą sferę codzienności, a zapowiedzi polityków, obiecujących stabilność cen, okazują się dalekie od rzeczywistości.

