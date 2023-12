Ceny energii. Uderzenie koalicji Tuska w firmy?

„W obliczu wielkiej afery lobbystycznej z „lex Wiatraki” niech nie ucieka nam kwestia mrożenia cen prądu” rozpoczął swój wpis na platformie X Łukasz Schreiber, poseł PiS - czytamy na portalu wPolityce.pl.

Poseł zaznaczył, że PiS proponował mrożenie cen prądu na cały 2024 rok, gdy tymczasem koalicja Donalda Tuska wedle proponowanego projektu zamierza zamrozić te ceny tylko do połowy roku.

Tyle podłych słów mówili o rządzie PiS, gdy tymczasem my proponujemy na cały rok 2024, a oni tylko do wyborów do PE. Przedsiębiorcy zostali zaś całkiem wykreśleni… — zaznaczył.