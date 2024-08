Rząd: L4 w pełni płatne! Pracodawcy i ZUS na „nie”

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, stoi na stanowisku, że niepełne wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego to przepis działający na szkodę pracownika. Dlatego zapowiedziała dość radykalne zmiany w tym zakresie. Nie zgadzają się z tym jednak pracodawcy, którzy przewidują pogłębienie się problemu nadużywania zwolnień L4.

„Rozważamy propozycję, by chorobowe było płatne w 90 albo 100 proc. Musimy wziąć przy tym pod uwagę ryzyko, np. „wypychania” pracowników na fałszywe L4” – powiedziała „DGP” minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Celem projektu opracowywanego obecnie przez resort, którym kieruje, jest przeniesienie kosztów wynagrodzenia chorobowego w całości na ZUS. Obecne rozwiązanie, zdaniem Dziemianowicz-Bąk, jest niekorzystne zarówno dla pracownika, który otrzymuje mniejszą pensję, jak i dla pracodawcy, który musi pokryć 80 proc. wynagrodzenia, a jednocześnie znaleźć zastępstwo lub obciążyć innego pracownika obowiązkami chorego.

Pracodawcy załamują ręce

I pracodawcy, i ZUS przyjęły te zapowiedzi bez entuzjazmu. Obawiają się bowiem dalszego nasilenia się procederu przebywania na fałszywym L4. Tymczasem miniony rok należał do rekordowych pod względem liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że było ich aż 27 mln. Problem dotyczy nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale także małych przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników. Właściciele takich firm nie kryją frustracji, bo każde zwolnienie potrafi mieć fatalny wpływ na ich funkcjonowanie. L4 dezorganizują pracę, obciążają dodatkowymi obowiązkami pozostałych pracowników, osłabiają morale załogi i rodzą koszty związane z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób.

Czarę goryczy przelały teleporady

Sytuacji z pewnością nie poprawiają popularne teleporady oraz możliwość pobrania L4 przez internet – w 5 minut, bez wychodzenia z domu. Niestety, wciąż zwolnienie da się kupić online, podobnie jak żywność czy ubrania. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową, wypełnić formularz i wykonać przelew. Nadszedł chyba czas, aby stosowne służby przyjrzały się temu zjawisku.

Miliardy złotych i kropla w morzu potrzeb

Kto dziś płaci za pracownika na zwolnieniu? Pracodawca – za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku osób po pięćdziesiątce jest to 14 dni). Po tym okresie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak skonstruowany system jest bardzo dużym obciążeniem dla przedsiębiorstw, szacowanym na 11 mld zł rocznie. Co ciekawe, Fundusz Chorobowy od kilkunastu lat jest deficytowy – w 2021 roku tylko dwie spośród trzech wypłacanych złotówek znajdowało pokrycie w składce.

Problemu nie da się szybko rozwiązać, jeśli zestawimy te dane z niewydolnością ZUS-u, który odpowiada za monitorowanie prawidłowości korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich. W 2023 roku liczba przeprowadzonych przez ubezpieczyciela kontroli wyniosła niemal 430 tys. Przyzwoicie? Niekoniecznie, bo odpowiada to zaledwie 1,5 proc. wszystkich wystawionych w tym czasie zwolnień. W I kwartale br. takich kontroli było 137,2 tys., z czego 9,8 tys. wykazało brak podstaw do pobierania zasiłku chorobowego. szacuje, że wspomniane wyżej bezpodstawne zwolnienia miały kosztować podatników prawie 12 mln zł.

