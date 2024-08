Dramat w Śląskiem. Wyłowiono 3,5 tony śniętych ryb

W Dzierżnie Dużym (pow. gliwicki) wykryto złotą algę. Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował w poniedziałek, że z jeziora i z czwartej sekcji Kanału Gliwickiego, z którym jest ono połączone, wyłowiono w trzy dni 3,5 t śniętych ryb.

Śnięte ryby w jeziorze zauważono w sobotę.

Od tamtej pory śnięte ryby są wyławiane. W jeziorze, łączniku między jeziorem a Kanałem Gliwickim oraz w czwartej sekcji Kanału Gliwickiego do tej pory zebrano 3,5 t śniętych ryb – powiedział wojewoda Wójcik podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Przeprowadzone badania wykazały duże stężenie złotej algi w części Dzierżna Dużego, gdzie znaleziono najwięcej śniętych ryb.

Powód?

Szefowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Agata Bucko-Serafin przekazała, że najprawdopodobniej wyrzut toksyny ze złotej algi doprowadził do śnięcia ryb. Wskazuje na to nie tylko obecność złotej algi w wodzie, ale przede wszystkim ślady na skrzelach ryb.

Prowadzimy badania, które mają wskazać, czy toksyna pojawiła się w wodzie. Jeśli tak, to będziemy mieli pewność, że to ona spowodowała śnięcie ryb (…) Nie stwierdziliśmy, aby wystąpiło zanieczyszczenie wody związane z przemysłem czy spowodowane innym niewłaściwym działaniem człowieka – powiedziała Bucko-Serafin.

W związku ze śnięciem ryb ograniczono do minimum przepływ wody z jeziora do Kanału Gliwickiego. Ponadto rozporządzeniem wojewoda śląski zakazał korzystania ze zbiornika oraz IV sekcji Kanału Gliwickiego od 5 do 19 sierpnia. Na brzegu rozmieszczono informujące o tym tablice. Przestrzeganie zakazu mają egzekwować patrolujący teren funkcjonariusze policji.

Działania

W poniedziałek przed południem ryby z Dzierżna Dużego były wyławiane z dziewięciu łodzi m.in. przez Państwową Straż Pożarną. Wojewoda Wójcik poinformował, że na miejsce sprowadzana jest słoma jęczmienna, która między jeziorem a Kanałem Gliwickim ma stanowić zaporę dla algi złotej.

Sytuację na Dzierżnie Dużym i Kanale Gliwickim omawiano na zebraniu sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i podczas posiedzenia międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i zagrożeniom środowiskowym na Odrze.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd Tuska wbije polskim przewoźnikom nóż w plecy?

Szału nie ma. Oto emerytura olimpijska Igi Świątek

GITD każe inspektorom łupić kierowców i przewoźników!

Bruksela daje zgodę na fuzję. Powstaje globalny gigant

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

pap, jb