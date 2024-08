Oprocentowanie 0,15 proc. Pożyczki dla firm z funduszy UE

Wystartował nabór wniosków o preferencyjne pożyczki na tzw. poprawę dostępności przedsiębiorstw - poinformowało w poniedziałek Ministertwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na wsparcie przeznaczono 73 mln zł.

Fundusze z Unii Europejskiej

Jak przekazał resort funduszy, w poniedziałek ruszył nabór wniosków o preferencyjne pożyczki dla firm na tzw. poprawę dostępności, czyli inwestycje mające zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną przedsiębiorstwa. Dodano, że na cel ten przewidziano 73 mln zł, z czego ok. 60,3 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Przeznaczenie środków

Wsparcie może być udzielone m.in. na inwestycje dotyczące siedziby przedsiębiorstwa lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, sposobu lub formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie produktów i usług będących przedmiotem działalności gospodarczej. Do naboru kwalifikują się zarówno mikro, małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa z całej Polski - podano.

Oprocentowanie 0,15 proc.

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki z oprocentowaniem od 0,15 proc. w skali roku w całym okresie kredytowania - przekazano w komunikacie. Maksymalna kwota kredytu dla każdego przedsiębiorcy to 1 mln zł, a okres spłaty to 7 lat dla pożyczek do 500 tys. zł lub 10 lat dla pożyczek powyżej 500 tys. zł.

Dodatkowo możliwe jest umorzenie maksymalnie 30 proc. pożyczonej kwoty - 15 proc. po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu wydatków finansowanych pożyczką, a kolejne 15 proc. w przypadku uzyskania certyfikatu dostępności w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - napisano.

Resort funduszy szacuje, że dzięki pieniądzom z pożyczki przedsiębiorcy przeprowadzą 750 inwestycji na poprawę dostępności, w tym umożliwienia dostosowania do wymogów określonych w przepisach prawa. Przekazano również, że 5 sierpnia nabór wniosków rozpoczęła Polska Fundacja Przedsiębiorczości, a „w następnej kolejności” rozpocznie go Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

