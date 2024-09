Ulga w składkach dla firm poszkodowanych w powodzi

Przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia br. dopiero we wrześniu 2025 r., bez naliczania odsetek za zwłokę - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

„Poszkodowani będą musieli jedynie złożyć specjalne oświadczenie, że są poszkodowani w wyniku powodzi. Dzięki temu będą mogli zapłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku dopiero we wrześniu 2025 roku” - wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Nie będzie odsetek za zwłokę

Doprecyzował, że składki te będzie można opłacić do 15 września 2025 r., a do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Jak poinformował, przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty. Mogą także wnioskować o zawieszenie realizacji umowy o odroczenie terminu płatności składek lub zawieszenie realizacji umowy o rozłożenie należności na raty. W przypadku zawieszenia realizacji umowy wyznaczony zostanie nowy termin odroczenia lub nowy termin płatności rat.

Żebrowski zaznaczył, że ZUS uprościł procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi, które będą opierały się głównie na oświadczeniu płatnika. Przedsiębiorcy nie będą musieli zatem składać m.in. dokumentów obrazujących ich sytuację ekonomiczno-finansową z ostatnich trzech lat.

Można złożyć wniosek o umorzenie

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie.

Rzecznik ZUS wskazał, że Zakład może też umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny. Dodał, że chodzi w szczególności o przypadek, kiedy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Okres, za który składki na ubezpieczenia społeczne zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - zaznaczył.

Zgodnie z informacją przekazaną PAP, pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń. Numery telefonów do doradców dostępne są na stronie internetowej zus.pl.

Dodatkowo od 18 września do 4 października br. w godz. 8-15 pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 - przedsiębiorcy mogą uzyskać informację dotyczącą ulg w opłacaniu składek.

Żebrowski przypomniał, że płatnicy składek z terenów objętych powodzią nie zostali zwolnieni z obowiązku przekazania do ZUS kompletów rozliczeniowych za bieżące okresy. „Płatnicy, którzy będą mieli problem z ich złożeniem mogą je przekazać do ZUS w terminie późniejszym. Nie będą z tego tytułu wyciągane konsekwencje. Brak przekazania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, spowoduje utworzenie wymiaru składek z urzędu, o czym płatnik zostanie poinformowany na eZUS. Powiadomienie to należy zignorować” - zaznaczył.

