Twierdza Tajwan: rekordowe wydatki na obronność!

Zaproponowany przez rząd Tajwanu budżet na obronność na 2025 rok ma być o 6 proc. wyższy od bieżącego i wynieść redkordowe 647 mld dolarów tajwańskich (ok. 20 mld USD). Pokazuje to determinację państwa, by zwiększać samodzielność obronną - ocenia w środę portal Focus Taiwan.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby wzmocnić nasze zdolności samoobrony i zacieśnić współpracę z demokratycznymi partnerami” w ramach wysiłków na rzecz „zapewnienia pokoju i dobrobytu” - powiedział we wtorek prezydent Tajwanu Lai Ching-te po zapoznaniu się z ogólnym planem budżetowym na rok fiskalny 2025.

Twierdza Tajwan

Plan budżetowy, który musi jeszcze zostać podpisany przez rząd i zatwierdzony przez parlament, odzwierciedla zobowiązanie rządu, by stawić czoło „coraz bardziej złożonym wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym” stojącym przed Tajwanem - powiedział Lai po briefingu w Biurze Prezydenckim.

Jak podaje tajwańska agencja CNA, rząd planuje przeznaczyć w przyszłym roku 647 mld dolarów tajwańskich (NTD) na obronę z całkowitego budżetu w wysokości 3,13 bln NTD.

Chińskie zagrożenie

Sąsiednie Chiny również zwiększają wydatki na wojsko - w 2024 r. zamierzają przeznaczyć na ten cel do 1,67 bln juanów (ok. 230 mld dolarów). To trzeci rok z rzędu, kiedy nakłady Państwa Środka na obronność rosną o ponad 7 proc.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:*

Obajtek: klimatyczna podwyżka energii dobije przemysł!

Z wielkich planów CPK został tylko igrek

„Financial Times”: Amerykanie pozbędą się TVN?

Chińczycy zdobyli z Księżyca coś niebywałego

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

Komunistyczny rząd w Pekinie uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i nie wyklucza siłowego przejęcia władzy, a prezydenta Laia nazywa groźnym „separatystą”.

PAP/ as/