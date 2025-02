Sprzedaż detaliczna w styczniu wyższa od oczekiwań

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,8 proc. r/r w styczniu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 17,3 proc. Konsensus rynkowy wynosił 1,5 proc. wzrostu r/r.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,8 proc. (wobec wzrostu o 3,2 proc. w styczniu 2024 r.). W porównaniu z grudniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 17,3 proc.” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2025 r. była o 0,6 proc. wyższa w porównaniu z grudniem 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w styczniu wyższa niż przed rokiem o 6,1 proc. i o 17 proc. m/m, podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 1,5 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

autor: materiały prasowe Portu

Analityk: polski konsument odzyskuje siłę nabywczą

Silniejsza od oczekiwań sprzedaż sugeruje, że polski konsument odzyskuje siłę nabywczą, mimo wciąż wysokich stóp procentowych i presji inflacyjnej. Szczególnie pozytywnym sygnałem jest wzrost w branży motoryzacyjnej i RTV/AGD, co może oznaczać większą skłonność do wydatków na dobra trwałe – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Warto zauważyć, że wzrost cen, zwłaszcza w kategoriach żywności, energii i paliwa, nie zniechęcił konsumentów do zakupów, co świadczy o odporności popytu wewnętrznego. Sprzyja temu również wzrost realnych wynagrodzeń, który poprawia siłę nabywczą gospodarstw domowych. Dodatkowo, w 2024 roku konsumenci w dużej mierze odbudowywali oszczędności po wcześniejszym szoku inflacyjnym, co teraz może przekładać się na większą skłonność do wydatków. Jeśli ten trend się utrzyma, może to wesprzeć wzrost gospodarczy w 2025 r. i skłonić RPP do ostrożniejszego podejścia do ewentualnych obniżek stóp procentowych - wskazuje analityk Portu.

ISBnews, materiały prasowe, sek

