System kaucyjny. Wspólny operator czołowej dwunastki

Kaucja.pl – tak będzie się nazywał wspólny operator systemu kaucyjnego, którego stworzyło 12 największych producentów napojów bezalkoholowych. Spółki chcą, aby przyszły operator działał szeroko także dla innych producentów napojów w Polsce, którzy zechcą z nim współpracować.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na założenie przez 12 czołowych producentów napojów wspólnego podmiotu, który ma być docelowo operatorem systemu kaucyjnego. Akcjonariuszami spółki, której pełna nazwa to Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny, są: Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Nałęczów Zdrój, Nestlé Polska, Orangina Schweppes Polska, Oshee Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Van Pur, Zbyszko Company i Żywiec Zdrój.

Konkurenci ręka w rękę

Będzie to pierwszy operator systemu kaucyjnego stworzony przez tak liczną reprezentację sektora napojowego. Godny podkreślenia jest fakt, że konkurenci zdecydowali się połączyć siły na rzecz realizacji celów środowiskowych. To bardzo istotne, bo właśnie na producentów regulator nałożył obowiązek utworzenia systemu kaucyjnego i zbiórki opakowań w tym systemie. Jednocześnie udziałowcy cały czas aktywnie biorą udział w dialogu publicznym, dotyczącym docelowego kształtu systemu kaucyjnego. Chcą, aby wypracowane rozwiązania były przyjazne przede wszystkim dla konsumentów i sklepów, a także dla innych miejsc, w których sprzedawane są napoje.

Chcą, żeby surowiec został w Polsce

System kaucyjny to obecnie najbardziej skuteczny sposób zbiórki, który pozwoli zmniejszyć ilość odpadów w środowisku, jednocześnie dostarczając firmom napojowym cenny materiał do produkcji nowych opakowań. Jest on niezbędny do realizacji innego wymogu nałożonego na producentów przez dyrektywę SUP Single-Use Plastics) – od 1 stycznia 2025 roku wszystkie plastikowe opakowania napojów muszą zawierać minimum 25 proc. surowca wtórnego. Producentom skupionym w koalicji, zależy na tym, żeby surowiec zebrany w ramach polskiego systemu kaucyjnego pozostał w kraju i był wykorzystywany do lokalnej produkcji. System kaucyjny obejmie jednorazowe butelki plastikowe o poj. do 3 litrów, butelki szklane wielokrotnego użycia do 1,5 litra i metalowe puszki do 1 litra.

Grzegorz Szafraniec

