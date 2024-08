Korea Północna otworzy się na turystów?

Korea Północna ma ponownie zezwolić zagranicznym turystom na podróże do miasta Samjiyon, a być może także do innych części kraju – piesze agencja Reutera. Korea Północna zamknęła granice przed turystami w czasie wybuchu epidemii Covid-19 w 2020 r.

„Otrzymaliśmy potwierdzenie od naszego lokalnego partnera, że turystyka do Samjiyon i prawdopodobnie reszty kraju zostanie oficjalnie wznowiona w grudniu 2024 r.” – podała na swojej stronie internetowej agencja turystyczna Koryo Tours, mająca swoją siedzibą w Pekinie. Biuro to specjalizuje się w turystyce grupowej i indywidualnej do Korei Północnej od 30 lat.

Rosyjscy turyści

Jak przypomina Reuters, międzynarodowe loty do i z Pjongjangu zostały wznowione w 2023 r. W lutym tego roku niewielka grupa rosyjskich turystów poleciała do Korei Północnej na prywatną wycieczkę. Także najwyżsi rangą zagraniczni politycy - w tym Władimir Putin w czerwcu - odwiedzali ten kraj.

Socjalistyczna utopia

Samjiyon to popularny zimą region turystyczny, leżący przy granicy z Chinami. Przebudowa tego miasta jest flagowym projektem północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, który nazwał ją „socjalistyczną utopią”. W ostatnich latach powstawały tam nowe apartamentowce, hotele i ośrodki narciarskie.

Miasto znajduje się niedaleko szczytu wulkanicznego Paektu, najwyższego szczytu Półwyspu Koreańskiego, z którego według legend ma wywodzić się naród koreański. Pjongjang utrzymuje, że na tej górze urodził się były przywódca Korei Płn. Kim Dzong Il, ojciec Kim Dzong Una.

Koryo Tours zapowiedziało na swojej stronie internetowej, że w najbliższych tygodniach przedstawi plan podróży, daty oraz ceny wycieczek do Samjiyon.

Totalitarna dyktatura

Korea Północna była pierwszym krajem na świecie, który zamknął granice w styczniu 2020 r. w związku z epidemią Covid-19.

Oficjalnie według konstytucji Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest republiką socjalistyczną. W rzeczywistości jest totalitarną dyktaturą autokratyczną, w której niemal nieograniczoną władzę sprawuje rodzina Kimów i gdzie notorycznie dochodzi do łamania praw człowieka.

