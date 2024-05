Strajk ostrzegawczy pracowników Poczty Polskiej

Pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzili w czwartek strajk ostrzegawczy, w części urzędów nie obsługiwano klientów. Protest bardzo dobrze ocenił Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty (ZZPP). Według biura prasowego inicjatywa miała charakter marginalny.

Podczas przeprowadzonego w czwartek rano dwugodzinnego strajku ostrzegawczego (w godz. 8-10) urzędy pocztowe pozostawały otwarte, ale pracownicy niektórych urzędów nie obsługiwali klientów.

Związkowcy: protest się udał

„Bardzo dobrze oceniamy strajk” - powiedział PAP Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Wskazał, że ”cały obwarzanek Warszawy strajkował, rozdzielnia listowa strajkowała„.

„Strajkowaliśmy wewnątrz placówek, ponieważ nie mogliśmy opuścić miejsca pracy” - wyjaśnił związkowiec. „Na razie czekamy” - oświadczył Czyż, pytany przez PAP, czy protesty będą kontynuowane.

Zarząd: akcja marginalna

Biuro prasowe Poczty Polskiej poinformowało PAP, że ”zdecydowana większość placówek pocztowych na terenie kraju, pomimo szumnej kampanii medialnej związkowców„, w sposób standardowy świadczyła usługi i obsługiwała klientów w godzinach porannych.

„Na tę chwilę szacujemy, że w akcji wzięło udział ok. 5 procent pracowników Poczty, co oznacza, że nie można mówić o charakterze masowym tej inicjatywy, a bardziej – marginalnym” - zaznaczyło biuro prasowe.

Informacja o strajku na budynku Poczty Głównej w Warszawie / autor: PAP / Radek Pietruszka

Sprzeciw wobec zwolnień

Jak informowano w komunikacie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pracownicy Poczty Polskiej wyrażają sprzeciw wobec planowanych przez zarząd Poczty Polskiej redukcji zatrudnienia o ok. 5 000 etatów średniorocznie.

„Nie ma naszej zgody na wprowadzenie proponowanych przez Kierownictwo Spółki irracjonalnych zmian w funkcjonowaniu placówek pocztowych polegających m.in. na: likwidacji placówek pocztowych, zmniejszeniu liczby czynnych okienek, skróceniu czasu pracy placówek pocztowych, rezygnacji z pracy na dwie zmiany, czy też dalszej optymalizacji rejonów doręczeń polegającej na ich stopniowej likwidacji” - wskazano w komunikacie.

Jak przyznał w tym tygodniu w rozmowie z PAP prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz, wprawdzie pocztowcy mogą liczyć na 13. pensję, dodatki stażowe - do 20 proc., premie czy dofinansowania do wypoczynku, jednak wynagrodzenie zasadnicze nie jest wysokie. Według niego bierze się to z gigantycznego przerostu zatrudnienia.

„Dlatego zaproponowałem związkowcom redukcję etatów i podwyższenie wynagrodzeń, co zostało z miejsca odrzucone. Gdybym dzisiaj spełnił oczekiwanie związków, jakim jest tysiąc zł brutto podwyżki, to spółkę kosztowałoby to 1 mld 200 mln zł rocznie. Jako prezes uważam, że ten postulat nie szokuje przy dzisiejszej inflacji i wyższych kosztach życia. Niestety, dzisiaj sytuacja spółki na takie podwyżki nie pozwala” - powiedział szef Poczty Polskiej. Jego zdaniem konieczna jest redukcja zatrudnienia, renegocjacja układu zbiorowego pracy i wdrożenie planu transformacji.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

PAP, sek

