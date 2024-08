Casus PKP Cargo. „Nie pozwólmy ekipie Tuska rozmontować polskiej gospodarki!”

Najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości informuje o planowanych przez rząd Donalda Tuska zwolnieniach w PKP Cargo, a nawet potencjalnych próbach sprzedaży spółki jeden z niemieckich firm. Tymczasem zarząd PKP Cargo apeluje do premiera i MAP o pilną wypłatę rekompensaty za tzw. decyzję węglową, co ma pomóc w ustabilizowaniu sytuacji kolejowego przewoźnika.

Kolejna strategiczna polska spółka do likwidacji lub sprzedaży za rządów KO? To już chyba nie dziwi nikogo… Nie dajmy zniszczyć PKP Cargo! Musimy bronić tysięcy miejsc pracy! – napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki, dołączając do niego najnowszy spot PiS, opisujący dramatyczną sytuację społki PKP Cargo.

„Koalicja nieudaczników” dąży do likwidacji polskiej strategicznej spółki PKP Cargo. Nasz narodowy przewoźnik jeszcze w 2023 roku osiągnął zysk netto przekraczający 80 milionów złotych. Obecnie nowa ekipa chce zwolnić ponad cztery tysiące pracowników, co spowoduje utratę możliwości realizacji wielu strategicznych zadań, takich jak przewóz wojska czy transport surowców energetycznych. Jednocześnie pojawiają się informacje o przejęciu rynku przez niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn Cargo. Nie pozwólmy ekipie Tuska rozmontować polskiej gospodarki! – słyszymy w spocie Prawa i Sprawiedliwości.

O sygnałach, mogących świadczyć, że już trwają przygotowania do przejęcia rynku polskiej spółki transportowej wspomina były minister KPRM Michał Dworczyk.

Jeszcze rok temu - za poprzedniego rządu - PKP Cargo wypracowała 82 mln zł zysku. Obecna władza postawiła „krzyżyk” na spółce i przeprowadza zwolnienia grupowe ponad 4 tys. osób. A gdzie trwa równolegle rekrutacja pracowników? Do…Deutsche Bahn Cargo. Przypadek?

PKP Cargo chce szybko pieniędzy od rządu

Zarząd PKP Cargo w restrukturyzacji i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych apelują do premiera i Ministra Aktywów Państwowych o pilną wypłatę rekompensaty za tzw. decyzję węglową - podała w czwartek spółka.

„Zarząd PKP CARGO wspólnie z przedstawicielami wszystkich działających w Spółce Związków Zawodowych apeluje do Premiera i Ministra Aktywów Państwowych o pilną wypłatę rekompensaty za tzw. decyzję węglową. To może pomóc uratować Spółkę” - poinformowała spółka w komunikacie.

Jak dodano, w 2022 r. ówczesny zarząd PKP Cargo zrealizował dwie decyzje premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące transportu węgla z nadbałtyckich portów. „Decyzje te stanowiły ingerencję w wolność działalności gospodarczej – PKP CARGO S.A. jest Spółką notowaną na giełdzie, a Skarb Państwa, poprzez PKP S.A., ma w niej jedynie 33,01 proc. udziałów” - przekazano. Podkreślono, że w sierpniu 2022 r., po pierwszej z tzw. decyzji węglowych premiera Morawieckiego, PKP Cargo informowało Ministra Aktywów Państwowych, że jej realizacja wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia kosztów transportu, ale także m.in. rezygnacją z zakontraktowanych zleceń.

Spółka przypomniała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie tzw. decyzji węglowej. „Dotyczy ono niedopełnienia ciążących obowiązków i nadużycia udzielonych uprawnień przez osoby zarządzające Spółką w okresie od 25 lipca 2022 do 31 lipca 2023 roku. Jednym z wątków śledztwa jest wykonanie dwóch decyzji ówczesnego Premiera Rady Ministrów bez uprzedniego zawarcia porozumienia z Ministrem Aktywów Państwowych” - poinformowano w czwartek. Jak podkreśla spółka, „wskutek błędnych decyzji wyrządzono szkodę majątkową wielkiej wartości w postaci utraty przychodów z wykonywanych umów z innymi podmiotami i utraty spodziewanych korzyści, tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k.„.

Odwołania kadry dyrektorskiej. Niejasne tło

W środę spółka poinformowała, że zarząd PKP Cargo odwołał dyrektora Wschodniego Zakładu Spółki i dyrektora Centralnego Zakładu Spółki. Według p.o. prezesa Wojewódki, są oni współodpowiedzialni za złą sytuację spółki. Obecnie struktura PKP Cargo składa się z siedmiu zakładów: Centralnego, Dolnośląskiego, Południowego, Północnego, Śląskiego, Wschodniego i Zachodniego.

Internauci sugerują, że tłem tych zwolnień mogły być informacje, które pojawiły się w mediach kilka dni temu.

Wyleciał dyrektor wschodniego zakładu PKP, którego oskarżono o wyciek listu o wizycie pracownika DB.

Informacja rozpowszechniana przez Dyrektora Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie i powielana przez wybrane media, o wizycie przedstawiciela Deutsche Bahn, rzekomo w celu „inwentaryzacji” majątku Spółki, który można przejąć, jest nieprawdziwa.

Zwolnienia w PKP Cargotabor

We wtorek wieczorem należąca do Grupy PKP Cargo spółka PKP Cargotabor poinformowała, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Dodano, że na podjęcie tej decyzji miała wpływ „trudna sytuacja finansowa spółki zależnej, wstrzymanie zleceń na naprawy taboru od PKP Cargo oraz brak spłaty zobowiązań przez PKP Cargo, a także fakt złożenia przez spółkę zależną wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości PKP Cargotabor Sp. z o.o.”. We wtorek poinformowano też, że Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku PKP Cargotabor poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego.

„Te działania, które obecnie podejmuje w zasadzie już nie pełniący obowiązki prezesa, ale zarządca, bo mamy postępowanie sanacyjne w PKP Cargo, są nakierowane tylko w dwóch kwestiach - z jednej strony zwolnienie pracowników, a z drugiej strony wyprzedaż majątku ” - tak trudną sytuację PKP Cargo komentował posłanka Lewicy Pola Matysiak na antenie telewizji wPolsce.pl

Po wyrzuceniu na bruk ponad 4 tys. pracowników, w spółce PKP Cargo szykują się kolejne zwolnienia grupowe. Rząd Tuska serwuje Polakom to samo, co dawniej koalicja PO-PSL. Podwyżki, drożyzna i likwidacja miejsc pracy. Dobrze to już było – wskazuje poseł Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

PAP, X, oprac. Sek

