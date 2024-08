Sukces misji EagleEye: pełna łączność na orbicie!

16 sierpnia 2024 r. największy w historii Polski satelita – EagleEye – został wyniesiony z kalifornijskiej bazy Vandenberg za pośrednictwem rakiety Falcon 9 od SpaceX. Kamień milowy misji EagleEye, jakim było nawiązanie łączności z satelitą na orbicie zakończył się sukcesem. Odebrane parametry systemów pokładowych satelity wskazują na ich prawidłową pracę.

Z wielką satysfakcją i dumą mogę poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy pierwszą i niezwykle ważną fazę misji EagleEye na orbicie. Wystrzelenie odbyło się poprawnie. Wstępne operacje również przebiegły bez zarzutu. Dzięki sprawnej pracy zespołu operatorów i inżynierów z Creotech, satelita znalazł się na stabilnej orbicie o wysokości ok. 510 km i jest gotowy do dalszej pracy. Wszystkie odebrane parametry są w normie i aktualnie przygotowujemy się do dalszych działań. Przed nami wciąż wiele wyzwań, w tym faza testów i kalibracji wszystkich podsystemów w warunkach orbitalnych. – informuje dr Piotr Dziuban, Dyrektor Inżynierii w Creotech Instruments SA.

– Biorąc jednak pod uwagę sprawną realizację dotychczasowych etapów misji, jesteśmy dobrej myśli, wierząc jednocześnie w to, że obecne doświadczenia pozytywnie wpłyną także na realizację przyszłych misji kosmicznych – dodaje.

16 sierpnia 2024 r. największy w historii Polski satelita – EagleEye – został wyniesiony z kalifornijskiej bazy Vandenberg za pośrednictwem rakiety Falcon 9 od SpaceX, we współpracy z operatorem Exolaunch. Niedługo po tym zespół Kontroli Misji w Creotech Instruments potwierdził udane uruchomienie satelity na orbicie Ziemi.

Rusza uruchamianie wszystkich funkcji satelity

Odebrane parametry systemów pokładowych satelity wskazują na ich prawidłową pracę – komentuje Marcin Mazur, Kierownik Projektu EagleEye w Creotech Instruments. – Pierwsze godziny po starcie były dla zespołu Kontroli Misji niezwykle intensywne. Przeprowadziliśmy szereg kluczowych operacji, które miały na celu stabilizację orientacji satelity oraz otwarcie paneli słonecznych. Stabilizacja ta była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów satelity oraz do zapewnienia odpowiedniego zasilania. – dodaje.

W następnych tygodniach zespół skoncentruje się na testach i kalibracji podzespołów satelity w rzeczywistych warunkach kosmicznych. Jest to krytyczny etap, który pozwoli na pełne uruchomienie wszystkich funkcji satelity oraz przygotowanie go do realizacji zadań operacyjnych. W fazie pełnej operacyjności satelity uruchomiony zostanie instrument firmy Scanway – teleskop optyczny, którego zadaniem będzie obserwacja Ziemi w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni.

Misja kosztowała 45 mln zł

Misja EagleEye Creotech stanowi kamień milowy w rozwoju polskiego sektora kosmicznego będąc dowodem na rosnące możliwości Polski w zakresie zaawansowanych projektów satelitarnych.

Całkowity koszt realizacji projektu opiewał na prawie 45 mln zł. Dofinansowanie przekraczało 27 mln zł.

Materiały prasowe, oprac. Sek

