Jeszcze większe klasy. Od września nowe limity uczniów

Od września br. w szkołach podstawowych będzie się uczyć zauważalnie więcej uczniów. Wchodzą bowiem w życie przepisy warunkujące wypłatę świadczenia Rodzina 800+ dla ukraińskich dzieci od tego czy objęte są one obowiązkiem szkolnym.

2 września uczniowie wrócą do szkół, podobnie jak nauczyciele czy dyrektorzy placówek oświatowych, którzy będą się musieli zmierzyć z kolejnymi wyzwaniami. W tym roku będzie ich wyjątkowo dużo: począwszy od zmian w podstawie programowej i na liście lektur szkolnych, przez zmniejszenie liczby godzin zajęć z religii, aż po podniesienie limitu uczniów w klasach. Ta ostatnia decyzja to pokłosie objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci z Ukrainy przebywających na terenie RP.

80 tys. dzieci ponad stan

W rezultacie do podstawówek trafi ponad 80 tys. młodych Ukraińców, a limity w klasach zostaną zwiększone. Nauczyciele są zaniepokojeni zmianami, które ich czekają i warunkami w jakich przyjdzie im pracować w nowym roku szkolnym. Propozycja, by uczniowie z Ukrainy trafiali do istniejących klas, to poważne wyzwanie, gdyż są już one i tak przepełnione, a nauczyciele zmagają się z problemami związanymi z różnorodnością potrzeb uczniów. Wprowadzenie dodatkowego pakietu uczniów, którzy mają trudności z językiem i integracją społeczną, jedynie pogłębi te trudności – oceniła wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Urszula Woźniak, w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl.

Nowe limity trudne do zrealizowania

Do tej pory w klasach obowiązywały limity 25 uczniów. Po zmianach liczba dzieci może wzrosnąć nawet do 29 – donosi tvs.pl. Podobne regulacje zostaną wprowadzone w przedszkolach, ponieważ sześciolatki również są objęte obowiązkiem przygotowania do szkoły.

Źródło: ZNP, tvs.pl, portalsamorzadowy.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Światowy przełom? Polski patent powstrzymuje złotą algę

Likwidacja walcowni. 460 osób bez pracy w regionie

80 proc. gruntu pod CPK wykupione

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: