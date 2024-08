Nawet Niemcy mają dość islamskiej imigracji

Lider opozycji Friedrich Merz skrytykował politykę migracyjną niemieckiego rządu. „Wystarczy!” to tytuł artykułu opublikowanego przez przewodniczącego chadeckiej CDU na stronie internetowej partii po tym, jak w Solingen doszło do ataku nożownika. Podejrzanym o atak jest 26-letni Syryjczyk.

„Koalicja (SPD, Zielonych i FDP) od kilku tygodni dyskutuje i kłóci się o zaostrzenie przepisów dotyczących broni i zakazu noszenia noży - napisał Merz - Po ataku terrorystycznym w Solingen powinno być wreszcie jasne: to nie noże są problemem, ale ludzie, którzy z nimi chodzą. W większości przypadków byli to uchodźcy, a za większością przestępstw stały motywy islamistyczne”.

„ Wystarczy!”

W ciągu ostatnich dwóch lat kilkakrotnie proponowano koalicji SPD, Zielonych i FDP znalezienie wspólnych rozwiązań. Jednak wszystkie propozycje zostały odrzucone. „Najpóźniej od tego weekendu stało się jasne: wystarczy” - podkreślił Merz i dodał, że teraz wszystko zależy od kanclerza federalnego.

Lider CDU wezwał kanclerza Olafa Scholza do współpracy w celu podjęcia decyzji, „które będą konsekwentnie zmierzać do zapobiegania dalszym atakom terrorystycznym, takim jak ten w zeszły piątek w naszym kraju”. Obejmuje to deportacje do Syrii i Afganistanu, a także zakaz przyjmowania uchodźców z tych krajów.

Nie przyjmiemy więcej uchodźców z tych krajów.

Krwawy festiwal

W piątek wieczorem podczas festynu z okazji 650. rocznicy założenia miasta Solingen - „Festiwalu Różnorodności” - mężczyzna ugodził nożem przypadkowych przechodniów. Następnie uciekł, wykorzystując powstałe zamieszanie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 67 i 56 lat oraz 56-letnia kobieta. Osiem osób zostało rannych, w tym cztery poważnie.

Według policji mężczyzna, podejrzewany o dokonanie ataku, zgłosił się do organów ścigania w sobotę wieczorem.

Do ataku w Solingen przyznało się Państwo Islamskie.

PAP/ as/