Nagły zwrot na rynku ropy. „Inwestorzy biorą głęboki oddech"

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują po trzech sesjach wzrostów z rzędu. Rynki czekają na dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Libii.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,01 proc. do 77,41 USD.

Cena Brent na ICE na październik rośnie o 0,11 proc. do 81,48 USD za baryłkę.

„Spadki cen ropy mogą wydawać się ograniczone podczas dzisiejszej sesji, co sugeruje, że notowania biorą oddech po gwałtownym wzroście w ciągu ostatnich kilku dni. Wraz ze skokowym wzrostem cen ropy naftowej w związku z ryzykiem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie i wstrzymaniem produkcji w Libii, uczestnicy rynku są teraz w fazie wyczekiwania, aby ocenić dalszy rozwój sytuacji” - powiedział Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG.

Rynki ropy naftowej gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich trzech sesji, napędzane oczekiwaniami na cięcia stóp procentowych w USA, które mogą zwiększyć popyt na paliwo, a także atakami wojskowymi między Izraelem a Hezbollahem w Libanie w weekend, które grożą szerszym konfliktem na Bliskim Wschodzie, potencjalnie zakłócającym dostawy z kluczowego regionu produkcyjnego oraz potencjalnym zamknięciem produkcji w Libii.

Pola naftowe we wschodniej Libii, które odpowiadają za prawie całą produkcję w kraju, zostaną zamknięte, a produkcja i eksport wstrzymane, poinformowała w poniedziałek administracja kraju ze wschodu, po zaostrzeniu konfliktu wokół kierownictwa banku centralnego.

Nie było potwierdzenia ze strony uznawanego na arenie międzynarodowej rządu w Trypolisie ani ze strony National Oil Corp (NOC), która kontroluje zasoby ropy naftowej w kraju. Spór polityczny może mieć wpływ na niemal całość z 1,17 miliona baryłek dziennie wydobycia w północnoafrykańskim kraju.

Cena ropy naftowej była również wspierana przez eskalację konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, z wymianą ognia między nimi. Hezbollah próbuje dokonać odwetu za zabicie wysokiego rangą dowódcy w zeszłym miesiącu.

Wysoki rangą amerykański generał powiedział w poniedziałek, że niebezpieczeństwo szerszej wojny nieco się zmniejszyło, ale potencjalny atak Iranu na Izrael pozostaje ryzykiem.

Goldman Sachs i Morgan Stanley przewidują obecnie, że cena ropy Brent wyniesie średnio mniej niż 80 USD za baryłkę w 2025 r., przy czym Goldman obniżył prognozę do 77 USD, podczas gdy Morgan Stanley przewiduje, że kontrakty terminowe będą wahać się od 75 do 78 USD. Oba banki oczekują, że rynek ropy naftowej będzie wykazywać nadwyżkę, a ceny będą spadać w ciągu 12 miesięcy.

Decyzja OPEC+ o odwróceniu dobrowolnych cięć podaży może oznaczać, że kartel dąży do strategicznego zdyscyplinowania podaży spoza OPEC, stwierdzili w nocie analitycy Goldmana, w tym Daan Struyven, ostrzegając jednocześnie, że ceny ropy mogą obniżyć się poniżej skorygowanych prognoz w wielu scenariuszach.

Ropa naftowa spadła w ostatnich miesiącach, tymczasowo tracąc wszystkie zyski od początku roku, ponieważ inwestorzy obawiali się spowolnienia wzrostu popytu w Chinach, rosnących dostaw spoza OPEC+, a także planów grupy dotyczących złagodzenia ograniczeń wydobycia. Podczas, gdy kartel był skłonny poświęcić udział w rynku poprzez wstrzymanie produkcji w celu wsparcia cen, wstępny plan przywrócenia wydobycia może zmienić to stanowisko.

„Rynki ropy naftowej pozostają w deficycie, ale prawdopodobnie pozostaną napięte do granic możliwości przez jakiś czas. Do czwartego kwartału 2024 r. saldo prawdopodobnie powróci do równowagi i szacujemy, że w 2025 r. wystąpi nadwyżka” - stwierdzili w raporcie analitycy Morgan Stanley, w tym Martijn Rats i Charlotte Firkins.