Szwecja uległa Unii. Więcej biopaliw w benzynie

Rząd Szwecji ogłosił we wtorek, że rezygnuje z utrzymywania niskiego poziomu domieszki biopaliw w benzynie i oleju napędowym. Decyzja ma pomóc osiągnąć cele klimatyczne i odblokować wypłatę z unijnego Funduszu Odbudowy. Czy znowu wzrosną ceny na stacjach benzynowych?

1 stycznia tego roku Szwecja radykalnie obniżyła - do 6 proc. - komponenty roślinne w paliwach. Dzięki temu na szwedzkich stacjach benzynowych spadły ceny - z jednych z najwyższych w UE do najniższych. Roślinne komponenty są bowiem dużo droższe niż tradycyjne paliwo lub ropa.

Uważamy, że podniesienie do 10 proc. domieszki biopaliw od przyszłego roku nie zrujnuje kieszeni kierowców, a przyczyni się do redukcji emisji o około 2,5 mln ton do 2030 roku - powiedziała minister klimatu i środowiska Romina Pourmokhtari z centroprawicowego rządu.