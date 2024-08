Nowy "Warsaw Hotel President" [ZDJĘCIA]

Warsaw Presidential Hotel, ikona luksusu w ścisłym centrum stolicy, wkracza w nową erę. Pod świeżą nazwą, nawiązującą do znamienitych gości, którzy odwiedzili to miejsce — prezydentów, artystów, osobistości znane na całym świecie — hotel nie tylko zmienia szyld, ale otwiera drzwi do przyszłości, gdzie tradycja splata się z innowacją.

Warsaw Hotel President / autor: Materiał prasowy

Warsaw Presidential Hotel w historii Warszawy to symbol luksusu, to miejsce, które opowiada historię, w której każdy element — od architektury po usługi — mówi jednym głosem: tutaj chodzi o coś więcej niż tylko nocleg. To doświadczenie, które zapisuje się w pamięci. Miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, a legenda rośnie z każdym kolejnym dniem.

Pod nową marką Warsaw Presidential Hotel staje się więc największym tego typu obiektem w Polsce, oferując aż 521 luksusowych pokoi, każdy z widokiem, który uchwyca serce Warszawy. Jak mówi Wiktoria Cisowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, „zmiany obejmują nie tylko modernizację przestrzeni, ale każdą sferę doświadczenia gościa — od unikalnych kosmetyków, po nowoczesny system rezerwacyjny". Każdy detal, każdy element wnętrza, wydaje się być przemyślany z niezwykłą precyzją. Tu nic nie jest przypadkowe.

Goście hotelu, jak dawniej Barack Obama czy Michael Jackson, znaleźliby dziś miejsce jeszcze bardziej wyrafinowane. Nowoczesne spa, nowa koncepcja kulinarna i nowa forma luksusu.

