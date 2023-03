W Paryżu autem nie pojeździsz! Będą kłopoty

Strefa ograniczonego ruchu w ścisłym centrum Paryża, której celem jest zakaz przemieszczania się pojazdów, których kierowcy nie mają powodu do zatrzymania się, zostanie wprowadzona na początku 2024 r., tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi - poinformowała mer stolicy Francji Anne Hidalgo.

Jest to jeden z flagowych projektów socjalistycznej mer Paryża, który na początku 2022 r. został odłożony na półtora roku. Ma on znacznie zmniejszyć liczbę samochodów w ścisłym centrum Paryża poprzez zakazanie ruchu tranzytowego, który według merostwa stanowi obecnie ok. 50 proc. całego ruchu.

W najbliższych tygodniach wyślemy dokumentację do Urzędu Ochrony Środowiska, aby pod koniec lata przeprowadzić publiczne zapytanie – powiedziała mer Paryża.

Jak podkreśla dziennik „Le Figaro”, merostwo musi jeszcze dojść do porozumienia z prefekturą policji, która wyraża zastrzeżenia co do projektu. Według niej realizacja planu Hidalgo miałaby spowodować „trudności w poruszaniu się służb ratowniczych i policji” i „negatywnie wpłynąć na działalność gospodarczą Paryża”.

Nadal dyskutujemy o projekcie z prefekturą policji, w bardzo dobrym duchu. Te zmiany nie przeszkodzą jej w dalszym wykonywaniu misji ochrony paryżan - obiecała Anne Hidalgo.

Strefy ograniczonego ruchu powstały już w takich miastach jak Nantes, Rennes i Grenoble. W Lyonie powstały plany, według których do 2026 r. w centrum miasta miałby zostać wprowadzony ruch pieszy i ograniczony ruch pojazdów.

PAP/RO