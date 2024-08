Zapomniana technologia wróci? Polska może być potęgą

Tak zwana ustawa wiatrakowa ma znieść bariery dla rozwoju biometanu. W tym obszarze może powstać dodatkowa ustawa jako efekt współpracy resortów rolnictwa i klimatu - pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wsparcie dla biometanu

Gazeta wyjaśniła, że - jak wynika z wpisu w wykazie prac legislacyjnych - oprócz zapisów dotyczących energetyki wiatrowej ustawa ma też stworzyć m.in. mechanizm wsparcia dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW - chodzi o system aukcyjny dla instalacji OZE wytwarzających biometan. Obecnie jest on dostępny tylko dla mniejszych instalacji w formie dopłaty do ceny rynkowej FIP (ang. Feed in Premium). Zapowiadane aukcje ma ogłaszać, przeprowadzać i rozstrzygać prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Brak zachęt

„Brakuje systemu wsparcia zachęcającego finansowo do powstania dużych biometanowni, a także możliwości integracji biometanowni z siecią gazową. Zbyt długo trwają także procedury administracyjno-prawne w zakresie wydawania pozwoleń” - stwierdził cytowany przez dziennik prezes Polskiej Organizacji Biometanu (POB) Michał Tarka. Gazeta zwróciła uwagę, że system będzie opierał się o kontrakt różnicowy na podstawie oferty złożonej w aukcji dla cen referencyjnych przypisanych do instalacji OZE, ale branża nie jest jednak przekonana do tego rozwiązania.

„Nie potrzebujemy na siłę szukać autorskich rozwiązań regulacyjnych w Polsce, możemy wykorzystać dorobek i doświadczenia innych dużych krajów UE, gdzie Komisja Europejska godziła się na taryfy gwarantowane dla biometanu” - stwierdził Tarka.

Na ten moment jesteśmy sceptycznie nastawieni do zapowiadanego aukcyjnego systemu wsparcia, pamiętając np. system aukcyjny zaproponowany dla tradycyjnych biogazowni. Był on tak nieatrakcyjny, że mało kto się na niego decydował.

Gazeta poinformowała również, że POB apeluje, aby w specustawie znalazły się zapisy dotyczące objęcia proponowanym instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu również większych instalacji OZE poprzez wprowadzenie okresu przejściowego poprzedzającego wdrożenie docelowego instrumentu wsparcia opartego na konkurencyjnym postępowaniu przetargowym czy przedłużenie obecnie funkcjonującego instrumentu wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy poniżej 1 MW.

