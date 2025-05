Biometan? Tu Polska może być potęgą!

Operator systemu przesyłowego gazu uruchamia niewiążące badanie rynku biometanu. Jak poinformował we wtorek operator, badanie w formie ankiet ma umożliwić m.in. dokładne oszacowanie potencjału produkcji biometanu.

Oprócz tego, jak zaznaczył Gaz-System, badanie umożliwi też analizę planów i możliwości przyłączania nowych obiektów do sieci przesyłowej, czy ocenę stopnia zainteresowania odbiorców dostarczaniem biometanu z wykorzystaniem krajowej sieci przesyłowej. Wyniki ankiety zostaną także wykorzystane do wskazania potencjalnych lokalizacji Punktów Zbiorczych, w których biometan będzie mógł być wprowadzany do sieci przesyłowej.

Jak podkreślił Gaz-System, rynek biometanu w Polsce znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i nadal wymaga zwiększonej uwagi oraz skoordynowanych działań, szczególnie jeśli chodzi o umożliwienie przesyłu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Zasadnicze znaczenie ma również opracowanie odpowiednich ram prawnych oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań systemowych, które pozwolą na zbudowanie pełnego łańcucha wartości – od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po końcowe wykorzystanie biometanu - zaznaczył operator.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ameryka wypada z elitarnego klubu. Rządzą w nim Niemcy

Bruksela ostro tnie prognozy tegorocznego wzrostu PKB

Wycinka na działce. Deregulacja czy prezent dla deweloperów?

»» Podliczono wszystkie głosy. Znamy wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24