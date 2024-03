Czy Orlen radykalnie zmieni źródła dostaw ropy?

Nowy zarząd Orlenu przemyśli, czy nowa strategia koncernu jest odpowiednia - poinformował w poniedziałek p.o. prezesa Orlenu Witold Literacki. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje, że musimy też przemodelować źródła surowców do produkcji - dodał.

Pełniący obowiązki Orlenu Witold Literacki powiedział w poniedziałek podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, że strategia, którą ma obecnie Orlen „będzie przemyślana przez nowy zarząd, czy jest odpowiednia w tych dynamicznych czasach, czy nie„.

„Ewentualne korekty, które będziemy musieli przeprowadzić, przeprowadzimy” - zaznaczył. Zauważył, że firmy, z którymi Orlen się połączył „budują dodatkową wartość tego biznesu, ale to są różne firmy, skomplikowane, rozwijały się przez wiele lat”. „Sytuacja za naszą wschodnią granicą, czy też rozchwiany Bliski Wschód powoduje, że musimy też przemodelować, zastanowić się nad źródłami naszych surowców do produkcji” – dodał.

38 mld zł na inwestycje

Literacki przypomniał, że w 2024 r. Orlen zainwestuje 38 mld zł.

„Już czas, żeby zainwestować i w tym wyścigu stanąć jak równy z równym nawet z tymi bardzo dużymi podmiotami, konkurującymi w Unii Europejskiej” - oświadczył.

„Musimy przeprowadzić transformację na zieloną energię odnawialną, na to będziemy przeznaczali ok. 20 proc. z tego budżetu. Będziemy inwestowali w farmy wiatrowe i farmy słoneczne tutaj na rynku, przez budowę w naszym zakresie lub zakup budowanych farm wiatrowych” - poinformował Literacki.

Zaznaczył, że dodatkowe nakłady pochłonie wyprowadzenie energii z tych źródeł do sieci. Wskazał też, że Orlen buduje port w Świnoujściu, dzięki któremu spółka będzie mogła stamtąd przewozić części do budowy wiatraków na Bałtyku. Literacki zaznaczył, że port jest w końcowej fazie budowy.

Gaz z Morza Północnego

Jako drugi obszar inwestycji wymienił pola gazowe i wydobycie na Morzu Północnym.

„Będziemy powiększali portfel naszych koncesji, jeżeli takie będzie można kupić” - poinformował.

Trzecim wymienionym przez niego zadaniem na ten rok jest kontynuacja inwestycji Olefiny III w Płocku. Jak informuje Orlen produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin III, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych między innymi do produkcji przedmiotów codziennego użytku: środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych. Spółka wskazuje też, że po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Strategia dla lidera

Pod koniec lutego 2028 r. Orlen przedstawił zaktualizowaną strategię do 2030 r. Zaznaczył wówczas, że ”zakłada realizację korzyści wynikających z przeprowadzonych fuzji”, przy czym np. synergie z połączenia z PGNiG i Grupą Lotos przekroczą 10 mld zł, „umożliwiając dynamiczny rozwój i transformację nowej Grupy Orlen„. Koncern zapowiedział, że z ok. 320 mld zł na inwestycje do 2030 r. blisko 40 proc., czyli 120 mld zł, obejmie „zielone inwestycje”, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz „zielony wodór”.

Koncern informował wówczas, że chce zwiększyć czterokrotnie, w stosunku do planów ogłoszonych dwa lata temu, moce OZE, które wyniosą 9 GW. Rozwijane będą projekty farm wiatrowych na lądzie i morzu, fotowoltaika i magazyny energii. „Aspiracje w tym obszarze Grupa będzie realizować nie tylko w Polsce, ale też za granicą, inwestując m.in. w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim” - zaznaczono.

W zaktualizowanej strategii wskazano także, że ”Grupa Orlen do 2030 r. chce zbudować pozycję lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej„, wytwarzając 1 mld m sześc. biogazu - to ekwiwalent ok. 0,65 mld m sześc. biometanu, w nowoczesnych biogazowniach. Według koncernu „budowa biogazowni i biometanowni jest szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki

Imigranci napadają na ludzi! To pierwsi relokanci?

Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne