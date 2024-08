Kaczyński: Konstytucja i prawo przestały obowiązywać

Decyzja PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku jest skandaliczna; w sposób demonstracyjny naruszono zasadę równości - ocenił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 miliona złotych. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata.

»» O decyzji PKW w sprawie sprawozdania finansowego PiS czytaj tutaj:

PKW ukarała PiS. Partia straci miliony?

PiS po decyzji PKW: „idziemy do sądu”!

Jak ocenił Kaczyński, decyzja PKW jest „skandaliczna”. Według niego, decyzja PKW „w sposób demonstracyjny narusza zasadę równości”.

„Już pierwsza decyzja o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych wszystkich pozostałych partii parlamentarnych poza PiS zapadła w sytuacji, w której sytuacja prawna wszystkich tych formacji była taka sama - wobec wszystkich był zastrzeżenia, wszędzie te zastrzeżenia nie sięgały tej sumy 1 proc. wydatków, czyli miały charakter bagatelny, czyli nie były podstawą do odrzucenia sprawozdania” - mówił prezes PiS.

PO atakuje przed wyborami prezydenckimi

Jak ocenił Kaczyński, decyzja PKW jest następstwem działań PO przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.

„W tej chwili można już powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych, i to nie jest zmiana korzystna dla obecnej władzy. Niebezpieczeństwo przegranej w razie prowadzenia normalnych procedur wyborczych, na normalnych zasadach równości różnych partii, jest bardzo poważne. Oczywiście w tej chwili w pierwszym rzędzie chodzi o wybory prezydenckie” - powiedział prezes PiS.

»» Więcej o konferencji Jarosława Kaczyńskiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Jarosław Kaczyński: Prawo, w tym konstytucja, przestało obowiązywać. Potrzebujemy pomocy ze strony społeczeństwa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P), przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (L) oraz politycy partii podczas konferencji prasowej / autor: PAP/Radek Pietruszka

Prezes PiS apeluje o wpłaty

Prezes PiS zaapelował w piątek na konferencji prasowej „do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, także w tych ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet typu złotych, przekazywali na nasze konto„. Jak mówił, „wszystko to może się złożyć na naprawdę przyzwoite sumy, które pozwolą nam na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale przede wszystkim na to, by przeprowadzić kampanię prezydencką, bo ona w tej chwili jest w centrum„.

Zdaniem Kaczyńskiego, jeżeli przyszłoroczne wybory prezydenckie wygrają obecnie rządzący, „to będą mogli już po prostu wszystko w Polsce zrobić„.

„Nie będzie żadnych ograniczeń. Będą mogli Polskę zmienić różnego rodzaju ustawami, taką regularną autokrację (wprowadzić), regularną dyktaturę, czy autorytaryzm, nie taki, jaki oni nam przypisywali, w ogóle nie wiedząc co to słowo znaczy, tylko prawdziwy autorytaryzm, gdzie nie ma praktycznej możliwości zmiany rządów, poprzez procedury demokratyczne” - powiedział szef PiS.

Zdaniem prezesa PiS, „nikt, kto jest Polakiem, patriotą - nawet choćby takim letnim patriotą - na to zgodzić się nie może”. „I my będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej” - apelował Kaczyński.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że ”parlamentarzyści PiS już od września będą wspierać partię finansowo przez darowizny”. „Posłowie i senatorowie będą miesięcznie wpłacać minimum tysiąc złotych, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5 tys. zł” - przekazał Błaszczak.

Na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się informacja o tym, w jaki sposób można wesprzeć finansowo partię. Szczegóły KLIKNIJ TUTAJ

»» Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości oglądaj tutaj:

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Zalało nas 40 tys. ton niemieckich ziemniaków

Niebywałe! Te zabawki szpiegują Twoje dziecko!

Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: