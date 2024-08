Rząd już szykuje „cło węglowe". Łapcie się za portfele

MKiŚ przygotowało projekt ustawy wdrażającej mechanizm CBAM dostosowujący ceny towarów na granicach UE przez uwzględnienie emisji CO2. Mechanizm będzie miał początkowo zastosowanie do przywożonych na obszar celny UE takich towarów, jak m.in. cement, energia elektryczna czy nawozy.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Niby zielony, a węglowy

Resort przypomniał, że projekt ustawy ma na celu wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 roku, ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (rozporządzenie CBAM), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia wykonawczego KE 2023/1773 z 17 sierpnia 2023 roku. „Mechanizm CBAM będzie miał zastosowanie do importu określonych towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z sektorów cementu, energii elektrycznej, nawozów, żeliwa i stali, aluminium oraz wodoru” wyjaśniono.

Wychodzą z emisją poza UE

Wskazano, że mechanizm CBAM będzie dotyczył emisji gazów cieplarnianych przy produkcji towarów w państwach spoza Unii Europejskiej, więc rozszerza rozwiązania w zakresie ochrony klimatu obowiązujące w Unii Europejskiej poza jej granice.

Okres przejściowy do końca 2025 roku

Rozporządzenie przewiduje okres przejściowy, a następnie docelowy. Wskazano, że okres przejściowy potrwa do 31 grudnia 2025 roku. Do tej daty importerzy zobowiązani są jedynie do składania kwartalnych sprawozdań w zakresie emisji.

Projektowana ustawa przewiduje, że w okresie przejściowym zadania związane z oceną sprawozdań CBAM realizuje Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami (Krajowy ośrodek). Ten sam podmiot będzie też upoważniony do nakładaniem kar. Nadzór nad ośrodkiem sprawować ma minister

Pod czujnym okiem ministra

W związku z przyznaniem Krajowemu ośrodkowi kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych, projektowana ustawa przewiduje, że organem wyższego stopnia w stosunku do Krajowego ośrodka będzie minister klimatu i środowiska.

Projekt ustawy nadaje też uprawnienia dyrektorom izb administracji skarbowej do nadawania, odmowy nadania oraz cofnięcia statusu upoważnionego zgłaszającego CBAM, ponieważ przyznanie statusu jest uzależnione od spełniania kryteriów związanych ze zdolnością finansową wnioskodawcy i nie zależy od spełniania kryteriów środowiskowych.

Procedura odwoławcza

Projektowane przepisy regulują także procedurę odwoławczą od decyzji dyrektora izby administracji skarbowej, a także określają sposób wymiany informacji pomiedzy Krajową Administracja Skarbową (KAS) i Krajowym ośrodkiem o upoważnionych zgłaszających, którzy naruszyli przepisy rozporządzenia CBAM lub przepisy wydane na jego podstawie.Szef KAS będzie opiniował sprawy dotyczące CBAM, których rozstrzygnięcie zależy od interpretacji przepisów celnych.

Ani podatek, ani opłata, ani danina – a płacić trzeba

Projektowana ustawa przesądza także, że do wniosków zgłaszającego o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów dotyczących mechanizmu CBAM nie stosuje się art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. W OSR wytłumaczono, że tym trybie przedsiębiorca może uzyskać interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. Zaznaczono, że co prawda CBAM bywa nazywany „granicznym podatkiem węglowym”, w sensie prawnym jednak nie stanowi podatku, opłaty ani innej daniny publicznej, a jedynie ustanawia obowiązek rozliczenia się z emisji gazów cieplarnianych.

Z uwagi na powiązanie rejestru przejściowego CBAM z systemami informatycznymi funkcjonującymi w prawie celnym przewidziano, że dostęp do rejestru będzie udzielany przez organy KAS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Również zarządzanie na poziomie krajowym uprawnieniami i tożsamością użytkowników – podmiotów objętych mechanizmem CBAM będzie się odbywał za pośrednictwem tej platformy.

Cel: określenie maksymalnego limitu wydatków

Celem projektu ustawy jest też określenie na kolejne lata maksymalnego limitu wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przeznaczonych na finansowanie zadań wykonywanych przez Krajowy ośrodek. Jak ocenia MKiŚ, nowe regulacje obejmą ponad 10 tys. podmiotów.

Źródło: MKiŚ

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Zalało nas 40 tys. ton niemieckich ziemniaków

Niebywałe! Te zabawki szpiegują Twoje dziecko!

Już 2 września rusza telewizja wPolsce24!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: