Czy to dyskryminacja? Zakaz dla aut na LPG

Rzecznik Praw Obywatelskich reagując na skargę mieszkańca Warszawy, pyta Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dlaczego do strefy czystego transportu nie mogą wjechać samochody zasilane niskoemisyjnym gazem LPG.

Skarżący uważa, że dyskryminuje to właścicieli pojazdów napędzanych gazem płynnym.

Paliwo alternatywne

„Skoro z zakazu wjazdu do strefy wyłączono samochody na gaz ziemny, to rodzi się pytanie, z jakich względów tak samo nie potraktowano aut zasilanych gazem płynnym LPG” - napisało biuro RPO w piśmie do MKiŚ.

Mieszkaniec Warszawy napisał do RPO, że samochody zasilane paliwem gazowym LPG powinny być z mocy ustawy wyłączone z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Wskazał on, że gaz płynny został uznany przez ustawodawcę za paliwo alternatywne (art. 2 pkt 11 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych), czyli zamiennik paliw ropopochodnych, które może przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności transportu.

„Badania potwierdzają, że spalanie w silnikach mieszanki propanu i butanu powoduje znacznie mniejszą emisję tlenku azotu niż w przypadku spalania benzyny lub oleju napędowego. Efekt redukcji zanieczyszczeń podczas spalania LPG jest także widoczny w odniesieniu do innych zanieczyszczeń (brak emisji cząstek stałych do atmosfery, o 60 proc. mniejsza emisja węglowodorów oraz zmniejszenie emisji tlenku węgla o 20 proc.)” - podało w komunikacie biuro RPO.

Zaznaczyło, że korzystanie z aut zasilanych LPG może być zatem środkiem do osiągnięcia celu, dla jakiego ustanowiona została strefa czystego transportu, którym jest ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Auta niskoemisyjne

Skarżący się mieszkaniec stolicy uważa, że skoro pojazdy wyposażone w LPG są niskoemisyjne, to podobnie jak pojazdy zasilane gazem ziemnym nie powinny być objęte zakazem wjazdu do strefy czystego transportu.

W jego opinii obecne unormowania funkcjonowania stref czystego transportu dyskryminują właścicieli pojazdów napędzanych gazem płynnym.

Dlaczego zabrakło w nowelizacji?

Z ustaleń RPO wynika, że w listopadzie 2020 r. MKiŚ przygotowało projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w którym zaproponowało rozszerzenie katalogu pojazdów dopuszczonych do wjazdu do strefy czystego transportu m.in. o pojazdy napędzane gazem płynnym LPG. W uzasadnieniu wskazano, że pojazdy zasilane LPG mają wpływ na „obniżenie emisji w niektórych aspektach związanych ze spalaniem paliw”.

Propozycja dodania pojazdów napędzanych gazem płynnym LPG do wykazu pojazdów wyłączonych z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu nie znalazła się jednak w ostatecznej wersji projektu nowelizacji, przyjętej 5 października 2021 r. przez Radę Ministrów. RPO wyjaśnił, że nie zna jednak powodów, dla których projektodawca wycofał się z zaproponowanej przez siebie zmiany art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

„Wydaje się, że brak zaliczenia pojazdów samochodowych wyposażonych w instalację LPG do kategorii pojazdów nieobjętych zakazem wjazdu do strefy czystego transportu jest wyrazem pewnej niekonsekwencji ustawodawcy. Do tej kategorii zakwalifikowano bowiem auta napędzane gazem ziemnym, które podobnie jak pojazdy zasilane gazem płynnym LPG nie są zeroemisyjne, gdyż w procesie spalania gazu ziemnego (metanu) powstają m.in. tlenki azotu, tlenek węgla i nieznaczne ilości węglowodorów” - przekazało biuro RPO.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwraca się do dyrektora Departamentu Elektromobilności i Innowacji MKiŚ Szymona Bylińskiego o zbadanie problemu, ustosunkowanie się do postulatu obywatela co do rozszerzenia ustawowego katalogu pojazdów samochodowych nieobjętych zakazem wjazdu do strefy o pojazdy zasilane gazem płynnym LPG.

PAP/bz

