Rząd rośnie. Ma nowego pełnomocnika - na dwóch kółkach

Piotr Kalisz został powołany na stanowisko pełnomocnika ministra infrastruktury ds. rozwoju ruchu rowerowego, podało Ministerstwo Infrastruktury.

„Do zadań pełnomocnika należy wspieranie ministra w zakresie podejmowania działań na rzecz usprawnienia i poprawy organizacji ruchu rowerowego, a w szczególności inicjowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu wykorzystanie rowerów jako środka transportu. Zadaniem pełnomocnika będzie zbudowanie, w porozumieniu z samorządami, zintegrowanej koncepcji rozwoju transportu rowerowego w Polsce, uwzględniającej m.in. mechanizmy finansowania oraz współpracy z zarządcami infrastruktury transportowej” - czytamy w komunikacie.

Bardzo zależało nam, by powołać osobę dobrze przygotowaną, z odpowiednim doświadczeniem, obiektywną. Rower musi jednoczyć, a nie dzielić nasze społeczeństwo i to jest jedno z zadań, jakie stawiam przed nowym pełnomocnikiem. Chcemy promować jazdę na rowerze jako sposób komunikacji i rower jako nowoczesny środek transportu – zaznaczył we wpisie na profilu X resortu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.