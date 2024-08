Jak łatwo ograniczyć chęć sięgnięcia po słodycze?

Dzień, w którym postanawiamy coś w nas zmienić. Wybór najczęściej pada na rewolucję w codziennej diecie. Niejednokrotnie za nadrzędny cel postawiamy sobie całkowite wyeliminowanie słodyczy oraz innych pokus czyhających na nas w kuchennej szafce. Jak jednak pokazuje praktyka – nie zawsze jest to najrozsądniejsze wyjście.

Jednakże, jeżeli bardzo zależy nam na osiągnięciu upragnionego celu, to mamy dla was parę sprawdzonych trików, dzięki którym łatwiej przejdziecie obojętnie obok wielu smakołyków.

Globalna tendencja

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) oraz Normy Żywienia dla Populacji Polski, dzienne spożycie cukrów dodanych nie powinno przekraczać 10 proc. wartości energetycznej całościowej diety.

Tymczasem ogół populacji, w tym tej polskiej znacząco przewyższa owe zalecenia. Przecięty Polak w ciągu roku spożywa ponad 40 kg cukru, co tym samym udziela odpowiedzi na pytanie skąd stale przybywa osób z nadmiarem masy ciała. Ale nadmiar tkanki tłuszczowej to nie tylko defekt estetyczny. Często pomijany jest fakt, iż zbytni rozrost tkanki tłuszczowej, szczególnie trzewnej rozlokowanej wokół kluczowych narządów przynosi wiele znacznie poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca typu 2, miażdżyca choroby na tle sercowo-naczyniowym, udar mózgu, hipercholesterolemia, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze czy choroby nowotworowe – głównie jelita grubego, żołądka wątroby oraz nerek.

Jak zapanować nad ochotą na słodycze?

Pierwszym najprostszym, lecz zarazem nie dla wszystkich oczywistym sposobem jest picie wody. Taki zabieg pozwala „oszukać” mózg, gdyż dostająca się do śluzówki żołądka woda wyzwala sygnał świadczący o pojawianiu się w nim pokarmu. Pozwala to na chwilowe stłumienie poczucia głodu czy ochoty na deser. Mimo iż proste, to jednak nie starcza na długo. Głód zwykle pojawi się znów w niedługim czasie. Warto zatem sięgnąć po szklankę lub dwie wody zawsze wtedy, kiedy zaczyna nas łapać nadmierny apetyt czy chęć zaspokojenia psychicznej potrzeby spożycia wysokocukrowych pokarmów.

Silna i często nawracająca potrzeba sięgnięcia po słodycze może być również wynikiem świadczącym o braku pewnych związków mineralnych. Takim przykładem jest na przykład chrom. Pierwiastek ten bierze udział w metabolizmie glukozy, stymuluje trzustkę sekrecji enzymów, a także wzmaga działanie insuliny i uczestniczy w trawieniu białek oraz tłuszczów. Oprócz tego reguluje apetyt i zmniejsza łaknienie. Dobrym pomysłem wydaje się więc wzbogacenie codziennej diety o ten element. Chrom występuje głównie w produktach, takich jak: orzechy, szparagi, brokuły, kakao, suszone śliwki, podroby, owoce morza, zwłaszcza ostrygi czy grzyby.

Prowadzenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywnego trybu życia pozwala znacznie zmniejszyć chęć sięgnięcia po słodycze. Jest to o tyle zauważalne, że osoby często i regularnie wykazujące ową potrzebę, na ogół prowadzą niezbyt optymalne żywienie oraz niską aktywność fizyczną. Taka różnica dostrzegalna jest szczególnie na poziomie komórkowym. Zamieszkujące ludzkie jelita bakterie odgrywają niedocenianą rolę w kształtowaniu się potrzeb żywieniowych. Prowadzenie diety tzw. zachodniej, obfitującej w nasycone kwasy tłuszczowe, cukry proste, sól, barwniki, wzmacniacze smaku, konserwanty oraz znikomą ilość błonnika czy witamin i związków mineralnych przyczynia się do zjawiska dysbiozy mikrobiomu jelitowego. W takim wypadku należy więc rozważyć włączenie do diety większej ilości warzyw, owoców, roślin strączkowych czy orzechów, fermentowanych napojów mlecznych (jogurt, kefir, maślanka) i kiszonek. Takie produkty stanowią idealną pożywkę dla pożytecznych drobnoustrojów oraz wspomagają szybszą odbudowę właściwej proporcji poszczególnych szczepów bakterii.

Z głową

Pamiętajmy jednak, iż wszystko jest dla ludzi. Zachowajmy w tym wszystkim umiar i zdrowy rozsądek. Dlatego bez wyraźnych przeciwwskazań nie obawiajmy się sięgnięcia po ulubione słodycze czy inną przekąskę.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Jak skutecznie i trwale schudnąć po 50. roku życia?

Jak wspomóc i przyśpieszyć pracę jelit?

„Bez cukru”, a „bez dodatku cukru”. Rozumiesz różnicę?

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.