Rząd pogrzebie ostatni program PiS?

Poprzedni rząd na odchodne rozdysponował prawie miliard złotych na wymianę oświetlenia, ale czy program Rozświetlamy Polskę przyniesie spodziewane korzyści — nie wiadomo - pisze we wtorek „Puls Biznesu”.

Gazeta przypomniała, że w Polsce jest ok. 3,4 mln lamp drogowych, najczęściej energochłonnych sodowych o mocy 50-400 W. Rocznie oświetlenie drogowe zużywa ok. 3 TWh energii elektrycznej.

Światło za miliony

Dodano, że 4 grudnia 2023 r., prawie na mikołajki, odchodzący rząd podarował samorządom w programie Rozświetlamy Polskę 999 mln zł na wymianę oświetlenia na ledowe.

„Gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł rocznie, nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zużycia energii o 1,58 TWh” — szacowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przygotowało program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego” - przypomniał „Puls Biznesu”.

Zauważył, że zbliża się termin na wyłonienie wykonawcy modernizacji. LUG Light Factory szacuje, że ogłoszono mniej niż 30 proc. z planowanych przetargów.

Jeszcze jest czas

„Termin na ogłaszanie postępowań zakupowych jeszcze nie upłynął, nie możemy więc mówić o przesunięciu realizacji tych inwestycji. Termin ważności wstępnych promes, które stanowią podstawę do ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy, upływa co do zasady 12 września 2024 r.” — poinformowało biuro prasowe BGK.

Dopiero wtedy - zaznaczyła gazeta - okaże się, czy wszystkie gminy zdążyły. Miały dziewięć miesięcy, w trakcie których musiały przeprowadzić inwentaryzację infrastruktury, wyłonić audytora, przeprowadzić audyt oświetleniowy, przygotować koncepcję modernizacji i opracować specyfikację przetargową zgodną z założeniami programu.

