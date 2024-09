Zabawki z Ankary. Turcy postawili na Polskę

Turecka sieć Armağan Toys otwiera pierwszy sklep w Polsce. Znajdzie się on w łódzkim CH Nowa Sukcesja. Zaoferuje popularne w Turcji zabawki. Nasz kraj ma być przyczółkiem do ekspansji na rynku unijnym.

Armağan Toys to turecka marka istniejąca od 1989 roku. Jej właściciel zajmuje się sprzedażą zabawek dla dzieci. Firma posiada 80 sklepów o powierzchni powyżej 1000 mkw. Jej pierwsza europejska placówka pojawi się w Łodzi.

3 mln klientów rocznie

W ofercie Armağan Toys znajduje się ponad 26 tys. różnych produktów, które docierają do przeszło 3 mln klientów rocznie. „Asortyment obejmuje zarówno zabawki edukacyjne, jak i te nastawione na rozrywkę. Jednym z najnowszych projektów marki jest linia zabawek produkowanych z materiałów ekologicznych” – mówi Joanna Bekdas-Bruzda z CH Nowa Sukcesja.

Kiedy otwarcie?

Sklep zostanie otwarty na przełomie października i listopada br. Armağan Toys to nie jedyny turecki sklep w galerii handlowej. Ma tam również funkcjonować turecka restauracja Meat Point. Nowa Sukcesja to nie tylko sklepy i strefa gastronomiczna. Jedną z kluczowych części centrum handlowego ma być strefa rozrywkowa z największym w Europie parkiem trampolin, torami gokartowymi i automatami do gier. Na razie czynne jest jedynie kino Helios, kręgielnia, włoska restauracja i klub fitness.

Przypomnijmy, że w tym samym miejscu od 2015 roku działała Galeria Sukcesja, jednak w 2020 roku sąd ogłosił upadek inwestora. Za 79,5 mln zł obiekt zakupiła Amush Investment Group.

