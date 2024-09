System kaucyjny „za drzwiami”. Jest kolejny operator

Minister Klimatu i Środowiska wydał zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego dla czwartego operatora - firmy Eko-Operator - poinformowało ministerstwo klimatu.

„Decyzja taka umożliwia wskazanemu operatorowi utworzenie systemu dla wprowadzających na rynek opakowania objęte kaucją i jej zwrot użytkownikom końcowym” - wyjaśniło MKiŚ w komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa.

Wcześniej resort wydał pozwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego firmom Zwrotka, Polka oraz OK Operator System.

»» O operatorach systemu kaucyjnego czytaj więcej tutaj:

System kaucyjny. Wspólny operator czołowej dwunastki

System kaucyjny: jest zgoda UOKiK na dwóch operatorów

Po stworzeniu systemu kaucyjnego pobierana będzie kaucja od każdego napoju w opakowaniu wprowadzonego na rynek objętego systemem kaucyjnym. Zwrot tej kaucji użytkownikowi końcowemu będzie następował również za pomocą systemu, bez konieczności okazywania paragonu nabycia napoju.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od początku 2025 r. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

»» O problemach z wdrożeniem systemu kaucyjnego czytaj więcej tutaj:

Komisja odrzuciła system kaucyjny! Co teraz?

Ministerstwo poinformowało 19 lipca, że zdecydowało o wydłużeniu okresu działania funkcjonujących systemów zbierania butelek wielorazowych ze szkła do końca 2026 r.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gigant AGD zamyka dwie fabryki. 1800 osób na bruk

Potężny śmigłowiec dla Polski? Nadlatuje Chinook

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!