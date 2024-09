Bunt w Świnoujściu. Chcą wykoleić terminal kontenerowy?

W Świnoujściu trwają przepychanki o budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego. Jego przeciwniczką jest prezydent miasta Joanna Agatowska, która przy poparciu części mieszkańców kwestionuje wydaną w końcu sierpnia ostateczną decyzję lokalizacyjną i zaskarża resort infrastruktury. Ten miejski rokosz może być źródeł opóźnień w rozpoczęciu budowy Terminala, który jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i obronności.

„W rozmowie z Radiem Szczecin prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska stwierdziła, że jest zdziwiona decyzją o ostatecznej lokalizacji terminala kontenerowego i że wbrew informacjom przekazanym przez Ministerstwo Infrastruktury sprawa nie jest zakończona” – podaje portal gospodarkamorska.pl.

Rokosz władz Świnoujścia

Przed kilkoma tygodniami ze szczegółami o inwestycji podczas specjalnej sesji rady miasta z udziałem mieszkańców opowiadali m.in. przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z prezesem Jarosławem Siergiejem na czele. Później samo Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że decyzja lokalizacyjna jest ostateczna.

Nie zgadza się z tym miasto. Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska twierdzi, że ogłoszenie ostatecznej lokalizacji terminala ją zdziwiło.

Uważam, że po prostu to był totalny falstart. W mojej ocenie, to jest problem osób, które to ogłosiły. Sprawa jest w trybie skargowym, jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i jeśli nie zostanie to rozpatrzone zgodnie z prawem, z polskim prawem, to należy uznać to po prostu za decyzję polityczną – powiedziała Agatowska, którą cytuje portal gospodarkamorska.pl.

I to byłoby na tyle w kwestii ostatecznej decyzji lokalizacyjnej Terminala Kontenerowego w Świnoujściu!!! Blokowanie strategicznych inwestycji rękoma sojuszników z koalicji 13 grudnia to zaplanowana strategia D. Tuska wyznaczona przez rząd w Berlinie – komentuje w mediach społeczościowych były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

MI: decyzja ws. lokalizacji GTK jest ostateczna

Decyzja lokalizacyjna jest ostateczna. Jeśli chodzi o decyzję środowiskową, jesteśmy na etapie uzupełniania materiałów – przekazał w poniedziałek 28 sierpnia sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Głębokowodny Terminal Kontenerowy ma powstać na wschód od falochronu terminala LNG.

„Wszystkie działania, które przez ostatnich kilka miesięcy podjęliśmy, to są ważne kroki w realizacji tego przedsięwzięcia, aby na przełomie 2028/2029 r. największe na świcie kontenerowce mogły zawijać na Pomorze Zachodnie do portu w Świnoujściu” – przekazał w poniedziałek 28 sierpnia podczas konferencji prasowej w Szczecinie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wskazał, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy m.in. studium wykonalności i raportu środowiskowego dla wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu oraz ogłoszono przetarg na badania ferromagnetyczne.

„Decyzja lokalizacyjna, którą wydał wojewoda, jest decyzją ostateczną i została utrzymana. Jesteśmy na etapie uzupełniania materiałów jeśli chodzi o decyzję środowiskową. W ciągu najbliższych trzech tygodni, wszystkie informacje, które Generalny Dyrekcja Ochrony Środowiska oczekuje od portu zostaną przesłane po to, aby ostatecznie ta decyzja mogła zostać wydana” – przekazał Marchewka.

Plan działań chroniących miasto i przyrodę

Dodatkowo przedstawiono też plan działań prowadzonych „z myślą o mieszkańcach Świnoujścia”. Jak poinformował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotyczą one m.in. nowego przebiegu drogi rowerowej R10, odtworzenia siedlisk lokalnej flory i fauny, inwestycji związanej z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wytyczenia nowej drogi do plaży.

Droga ta zostanie zbudowana przez ZMPSiŚ, który zaproponował dwa warianty jej przebiegu – zachodni, częściowo przebiegający w granicach administracyjnych portu w Świnoujściu i wschodni – omijający teren portu.

„Port oraz inne firmy i instytucje tworzą tkankę miejską. My jesteśmy jednym z sąsiadów i jako sąsiedzi przyczyniamy się do tego, aby pobudzać rozwój miasta” – przekazał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Jarosław Siergiej. „Staramy się nasze inwestycje kształtować tak, żeby one były w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców” – podkreślił.

»» O barierze komunikacyjnej, jaką Niemcy odgradzają port Szczecin-Świnoujscie czytaj tutaj:

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!

Wyznaczona trasa szybkiej kolei do wywozu kontenerów

Nawiązując do kwestii wywożenia kontenerów z portu w Świnoujściu, wiceminister infrastruktury wskazał, że podjęto już konkretne prace, które „pozwolą na udrożnienie i poprawienie możliwości wywozu kontenerów na całej trasie kolejowej C-E 59, a także linii kolejowej 401, od Szczecina do Świnoujścia„.

„Jeszcze tym roku zostanie przeznaczonych 60 mln zł na realizację działań remontowych na drodze C-E 59 na południu i planujemy również z Krajowego Planu Odbudowy, już w roku przyszłym, na lata 2025-2026 rozpocząć inwestycje o wartości około 250 mln zł, gdzie będą realizowane konkretne działania inwestycyjne na trzech odcinkach drogi C-E 59” – poinformował Marchewka.

Wiceminister Infrastruktury przekazał też, że PKP PLK „pracuje nad studium wykonalności drogi kolejowej 401, od Szczecina do Świnoujścia, w tym celu, aby zlikwidować wszelkiego rodzaju limitacje i zwiększyć możliwości przepustowe”.

„Chcielibyśmy, aby pociągi o długości 750 metrów osiągały na całym odcinku prędkość do 120 km/h, co jest możliwe do osiągnięcia. Tym celu realizowania są działania, które przyczyniają się do możliwości wyboru najlepszego wariantu inwestycyjnego” – przekazał Marchewka.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na wschód od falochronu terminala LNG, na „zalądowionym” obszarze Zatoki Pomorskiej. Nabrzeże przeładunkowe ma mieć długości ok. 1,3 km i głębokość 17 metrów, co pozwoliłoby na jednoczesną obsługę dwóch statków oceanicznych o długości 400 m i jednego, o długości ok. 200 m. Terminal ma mieć ok. 70 ha powierzchni. Zgodnie z założeniami terminal w Świnoujściu ma docelowo rocznie przeładowywać 2 mln TEU (TEU to jednostka miary odpowiadająca pojemności, używana w odniesieniu do portów i statków kontenerowych, równoważna objętości standardowego kontenera o długości 20 stóp).

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach, przy czym pierwszy z nich oznacza połowę docelowej zdolności przeładunkowej, czyli 1 mln TEU.

»» Więcej o sprawie terminala kontenerowego czytaj na portalu gospodarkamorska.pl: w publikacji Prezydent Świnoujścia: sprawa terminala kontenerowego nie jest zakończona

**PAP, gospodarkamorska.pl, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» Rozmowa z dr. Arturem Bartoszewiczem z SGH o nieobliczalnych skutkach Zielonego Ładu na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Aż 300 tys. kierowców straciło „prawko”. Co się dzieje?

Znane autobusy znów na naszych drogach. Ale się zmieniły!