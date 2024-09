Małe firmy zyskają. Nowe zasady VAT od 1 stycznia 2025

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma uprościć obowiązki administracyjne małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych krajach UE - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o uproszczenie obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych unijnych państwach - wskazano w komunikacie KPRM.

Fatalne rozwiązania dla małych firm

Kancelaria premiera poinformowała, że obecnie mała firma, która prowadzi działalność gospodarczą w innych państwach UE, w których nie posiada siedziby działalności gospodarczej, musi co do zasady zarejestrować się do celów VAT i wypełniać obowiązki związane z VAT (m.in. składać deklaracje, rozliczać VAT itp.), od pierwszej przeprowadzonej tam transakcji. Trzeba to robić w każdym unijnym państwie, w którym VAT był należny.

Wyjaśniono, że mała zagraniczna firma nie może bowiem skorzystać z możliwości zwolnienia z VAT, ze względu na osiągane w tych państwach obroty, ponieważ zwolnienie to zarezerwowane jest tylko dla firm krajowych. Małe przedsiębiorstwa są w ten sposób w większym stopniu obciążone administracyjnie i ponoszą proporcjonalnie wyższe koszty niż duże firmy - zauważono.

Uproszczenie

KPRM zaznaczyła, że dzięki uproszczeniu obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych unijnych państwach, małe polskie firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE.

Projekt przewiduje, że Polska (działająca jako państwo członkowskie siedziby działalności gospodarczej) będzie obsługiwać sprawy polskich podatników, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia VAT w innych państwach UE. Jednocześnie nasz kraj będzie potwierdzać kwalifikację do zwolnienia podatnikom, którzy posiadają siedzibę w innym państwie UE - wyjaśniono.

Dodano, że projekt dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE, które dotyczą miejsca świadczenia usług oraz procedury szczególnej w stosunku do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Nowe zasady określania miejsca świadczenia dotyczą m.in. takich usług, jak wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne czy rozrywkowe. Chodzi o sytuację, gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub konsumenta) tych usług jest wirtualna.

Przykład

Przykładowo, VAT od transmisji internetowej koncertu, którą +zakupuje+ podatnik lub konsument, zostanie pobrany odpowiednio w państwie siedziby podatnika lub miejsca zamieszkania konsumenta. Przyjęte rozwiązanie będzie przeciwdziałać zakłócaniu konkurencji i +kierować+ strumień VAT-u do państw UE faktycznej konsumpcji takich usług” - poinformowała KPRM.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

