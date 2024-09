TSUE: Apple musi zapłacić Irlandii 13 mld euro podatków

Firma Apple przegrała przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej walkę z unijnymi organami regulacyjnymi do spraw konkurencji, które nakazały jej zapłacenie Irlandii zaległych podatków w kwocie 13 mld euro.

Nakaz zapłaty 13 mld euro zaległych podatków wydała w 2016 roku Komisja Europejska, uznając, że koncern Apple korzystał z dwóch irlandzkich orzeczeń fiskalnych, które sztucznie obniżyły jego obciążenie podatkowe.

Irlandia wiedziała co robi

Jak podał Reuters, koncern twierdził wówczas, że podjęta decyzja „przeczy rzeczywistości i zdrowemu rozsądkowi”. Decyzję KE zakwestionowała również Irlandia, której niskie stawki podatkowe pomogły przyciągnąć duże firmy technologiczne i skłoniły je do utworzenia europejskich siedzib właśnie w tym kraju.

Nakaz zapłaty został więc zaskarżony do TSUE z siedzibą w Luksemburgu, który opowiedział się we wtorek po stronie Komisji Europejskiej. „Trybunał Sprawiedliwości wydał ostateczny wyrok w tej sprawie i potwierdził decyzję KE z 2016 roku: Irlandia przyznała firmie Apple bezprawną pomoc, którą Irlandia jest zobowiązana odzyskać” – stwierdził TSUE.

Apple zawiedziony

Apple wyraził rozczarowanie orzeczeniem. „Komisja Europejska próbuje zmienić przepisy z działaniem wstecznym i zignorować fakt, że zgodnie z wymogami międzynarodowego prawa podatkowego nasz dochód podlegał już opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych” – poinformowała firma, cytowana przez Reutersa. Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Apple Inc. (dawniej Apple Computer Inc.) to amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Zajmuje się projektowaniem i produkcją komputerów osobistych i mobilnych oraz oprogramowania i serwisów internetowych.

Źródło: Reuters, PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy przejmują wielką polską firmę

Gigant przemysłu. „Stoimy o milimetry nad przepaścią”

Niemcy. Przywieziono do Polski ciężarówkę odpadów!

»» Rozmowa z Bartłomiejem Mickiewiczem z NSZZ Solidarność o dramatycznych skutkach Zielonego Ładu na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: