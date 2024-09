Górnicy w Warszawie. "Za chwilę nic nie będzie w tym kraju"

Górnicy i energetycy protestują przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Domagają się natychmiastowych rozmów o przyszłości ich miejsc pracy w obliczu zagrożeń Zielonego Ładu i transformacji energetycznej.

Około 1500 górników przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych walczy o swoje miejsca pracy, godne wynagrodzenia i niepewną przyszłość.

Żeby w Polsce było dobrze dla obywateli. Walczymy o naszą całą przyszłość, o przyszłość dzieci i wnuków. Jak dalej tak będzie, to kopalnie, huty, po prostu wszystko z Polski po prostu poznika. Za chwilę nic nie będzie w tym kraju. Będziemy musieli wszystko sprowadzać, ale już nie po tych cenach, co teraz, ale w takich, które każdego zabolą - cytuje górnika Polskie Radio.

Protest związkowców z zakładów grupy Enea: kopalni węgla Bogdanka oraz elektrowni Kozienice i Połaniec przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie / autor: PAP

Jak powiedział Romańczuk, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Bogdance w dzisiejszym proteście chodzi o niejasną przyszłość kopalni.

My na dzisiaj nie wiemy, co i jak będzie wyglądało, wydzielenie, czy do tego wydzielenia dojdzie, czy nie dojdzie, w jakiej formie. Przewodnia myśl i hasło to nic o nas bez nas - apelują górnicy i podaje RMF FM.