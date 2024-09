Energetyczny potentat w „węglowym” dołku finansowym

W pierwszym półroczu br. Grupa Tauron miała 845 mln zł straty netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – wyniosła 3,129 mld zł - wynika z opublikowanych w środę danych.

Rok wcześniej w tym samym okresie Tauron miał 1,876 mld zł zysku, a EBITDA w I półroczu 2023 r. wynosiła 4,274 mld zł.

W środowym raporcie giełdowym Grupa Tauron poinformowała także, że w pierwszym półroczu br. miała 15,284 mld zł przychodów ze sprzedaży (rok wcześniej 22,623 mld zł), a zysk operacyjny wyniósł 359 mln zł (w I półroczu 2023 r. 3,185 mld zł).

Wpływ aktywów węglowych w segmentach wytwarzanie i ciepło

Cytowany w środowym komunikacie prasowym wiceprezes Tauronu ds. finansowych Grzegorz Surma ocenił, że wypracowane w I połowie 2024 r. ponad 3,1 mld zł EBITDA, należy uznać za dobry wynik - marża EBITDA wzrosła bowiem półrocze do półrocza o 1,6 punktu procentowego (do 20,5 proc.).

„Porównywalna EBITDA niewiele odbiega od tej uzyskanej w zeszłym roku, a jej niższy poziom wynika ze spadającej rentowności segmentu wytwarzanie. Ponad połowa łącznej EBITDA grupy została wypracowana przez stabilny, regulowany segment dystrybucja. Uwagę zwraca też wyższa o jedną trzecią rok do roku EBITDA w segmencie OZE, która jest wymiernym dowodem dokonującej się transformacji grupy w kierunku odnawialnych źródeł energii” – zaznaczył Surma.

Jak podkreślił, wynik na poziomie EBIT (skonsolidowany wynik operacyjny: 359 mln zł - PAP) pozostaje pod negatywnym wpływem odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach wytwarzanie i ciepło w łącznej wysokości ok. 1,6 mld zł.

„Odpisy są pochodną systematycznie pogarszających się perspektyw rynkowych dla aktywów wytwórczych opartych o węgiel kamienny. Ponadto wynik netto grupy w I półroczu br. uległ obniżeniu o 771 mln zł na skutek zmniejszenia poziomu aktywa z tytułu podatku odroczonego, głównie w segmencie wytwarzanie” - wyjaśnił Surma.

Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej

Koncern podał w komunikacie m.in., że zmniejszenie wypracowanych w I półroczu przychodów o 32 proc. wobec półrocza 2023 r. było głównie konsekwencją niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Spadki przychodów z tego tytułu były w obszarze tak detalicznego, jak hurtowego energią elektryczną i wynikają głównie z uzyskanych niższych cen oraz niższego przeciętnego wolumenu sprzedaży.

Spadek cen jest związany ze zmianą rynkowych cen energii elektrycznej, a zmiana wolumenu wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania ze strony klientów.

W I półroczu br. spadły przychody Tauronu ze sprzedaży ciepła i gazu, wzrosły natomiast ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych.

Według Tauronu spadek półrocze do półrocza wyniku EBITDA o 27 proc. wynika głównie z odmiennego (rok do roku) wpływu salda doszacowania strat sieciowych w segmencie dystrybucja, co było przede wszystkim pochodną wysokiej zmienności rynkowych cen energii. W I połowie 2024 r. negatywny wpływ z tego tytułu wyniósł ok. 400 mln zł, podczas gdy w I połowie 2023 r. był to efekt pozytywny o wartości ponad 600 mln zł.

Największy udział w EBITDA grupy w I połowie 2024 r. miały segmenty: dystrybucja (52 proc.) i sprzedaż (22 proc.). Segment OZE, który wypracował 12 proc. łącznej EBITDA Taurona.

Pogarszające się uwarunkowania rynkowe

Główną przyczyną straty w wyniku netto jest – według Tauronu - ujęcie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, które są pochodną pogarszających się uwarunkowań rynkowych i perspektyw dla rentowności produkcji energii elektrycznej w źródłach opartych na węglu kamiennym.

Analizy w ramach testów na utratę wartości przełożyły się na odpisy w wysokości 1 472 mln zł w segmencie wytwarzanie i 138 mln zł w segmencie ciepło. Odpisy te wpłynęły na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT) o 1,61 mld zł. Wynik netto grupy w I półroczu 2024 r. uległ dodatkowo obniżeniu o 771 mln zł wskutek zmniejszenia poziomu aktywa z tytułu podatku odroczonego, głównie w segmencie wytwarzanie. Skonsolidowana strata netto grupy przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 845 mln zł.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w I półroczu br. 1,86 mld zł i były na zbliżonym poziomie, jak przed rokiem. 75 proc. nakładów inwestycyjnych (blisko 1,4 mld zł) przypadło na segment dystrybucja. W segmencie OZE na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz modernizację elektrowni wodnych przeznaczono 232 mln zł.

Grupa Tauron jest dystrybutorem energii elektrycznej dla 5,95 mln odbiorców końcowych. W I półroczu 2024 r. dostarczyła łącznie 26,03 terawatogodzin energii elektrycznej - porównywalnie, jak rok wcześniej.

Spółki grupy Tauron w I półroczu br. wyprodukowały łącznie 5,41 TWh energii elektrycznej, co oznacza produkcję o ok. 16 proc. niższą półrocze do półrocza. Koncern akcentuje, że produkcja energii z OZE odnotowała w tym czasie nieznaczny wzrost. Produkcja ciepła wyniosła była o 10 proc. niższa półrocze do półrocza, w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną.

Łączna moc zainstalowana koncernu na 30 czerwca 2024 r. osiągnęła poziom 5,1 gigawatów, z czego prawie 0,7 GW to źródła odnawialne. Jednostki wytwórcze OZE to 11 farm wiatrowych o mocy 417 MW, 34 elektrownie wodne o mocy 133 MW i trzy farmy fotowoltaiczne o mocy 56 MW. W budowie jest pięć farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 165 MW, spośród których trzy o łącznej mocy prawie 120 MW zostaną uruchomione w tym roku. W trakcie budowy są również trzy elektrownie fotowoltaiczne: o łącznej mocy ok. 200 MW (w tym roku oddana zostanie jedna o mocy 55 MW).

Cytowany w komunikacie prasowym prezes Taurona Grzegorz Lot zaznaczył m.in., że rdzeniem biznesowym spółki pozostaje 6 mln klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej koncernu, a jednym z jego celów jest rozwój OZE, aby zapewnić klientom tanią i zieloną energię. Lot potwierdził też prace nad nową strategią koncernu.

W całym ub. roku zysk netto grupy Tauron wyniósł 1,678 mld zł (rok wcześniej grupa zanotowała stratę netto 134 mln zł). W 2023 r. koncern miał 6,14 mld zł zysku EBITDA oraz prawie 42,66 mld zł przychodów, a zysk operacyjny wyniósł 3,4 mld zł.

PAP, sek

