Odroczenie spłaty kredytów dla powodzian? Pomysł bankowców

Za kilka dni sektor bankowy przygotuje projekt moratorium kredytowego dla poszkodowanych przez powódź - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Chodzi o możliwość odroczenia spłaty rat przez osoby fizyczne i przedsiębiorców.

„Sektor bankowy pilnie pracuje nad programem moratorium kredytowego dla poszkodowanych przez powódź. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z ministrem (finansów - PAP) Andrzejem Domańskim. Pracujemy nad zasadami tzw. moratorium, czyli programu odroczeń spłat rat kredytów dla osób zarówno fizycznych posiadających kredyty hipoteczne i konsumenckie, jak również mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających kredyty obrotowe czy inwestycyjne” - powiedział PAP prezes ZBP Tadeusz Białek.

Jak dodał, Związek pracuje nad tym projektem. „Zakładamy, że w ciągu najbliższych dni będziemy mogli przedstawić dokument Ministerstwu Finansów” - wskazał Białek. Zwrócił uwagę, że projekt będzie jeszcze wymagał formalnego zatwierdzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Prezes ZPB zapewnił, że program przygotowany przez sektor bankowy nie będzie kolidował ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zapowiedzianymi przez premiera Donalda Tuska.

„Te zmiany (zapowiedziane przez premiera - PAP) będą dotyczyć tylko kredytów hipotecznych, bo w ich obsłudze pomaga Fundusz. My będziemy się starali tak ułożyć program sektora bankowego, żeby nie był w kolizji z rządowym. Jeżeli ktoś będzie korzystał jako kredytobiorca hipoteczny z rozwiązań przewidzianych w regulacjach dotyczących Funduszu, będzie to miało pierwszeństwo względem naszych propozycji” - wyjaśnił.

Jak przypomniał prezes ZBP, banki z powodzeniem wprowadziły moratorium kredytowe w 2020 r. „Wypracowaliśmy wtedy pod egidą Związku Banków Polskich zasady odroczeń spłat rat kredytów dla kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zadziałało to bardzo dobrze, a z programu skorzystało łącznie ponad 1,2 mln kredytobiorców” - wskazał.

Białek doprecyzował, że zasady moratorium kredytowego dla powodzian będą inne, podobnie jak jego skala i ograniczony terytorialnie zasięg. „Niemniej w ogólnym zarysie chcemy program wzorować na działaniach, które z sukcesem podjęliśmy w 2020 r.” - podkreślił.

Liczba kredytobiorców jeszcze nieokreślona

Zauważył, że jest jeszcze za wcześnie na szacowanie liczby kredytobiorców, którzy potencjalnie będą mogli skorzystać z moratorium. „Będziemy jednak gotowi do udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym w ścisłej współpracy z rządem. Jako sektor bankowy reagujemy w tej trudnej sytuacji jako instytucje zaufania publicznego” - powiedział prezes ZBP.

Zapewnił, że banki nie chcą, by kredytobiorcy, z przyczyn przez nich niezawinionych, wpadali w zadłużenie.

„Wprowadzając moratorium, chcielibyśmy uchronić klientów przed działaniami restrukturyzacyjnymi, które w normalnych warunkach musielibyśmy, zgodnie z przepisami, wdrażać w przypadku braku obsługi rat kredytowych” - zaznaczył prezes ZBP.

Zapewnić dostęp do pieniędzy i usług

Dyrektor komunikacji ZPB Przemysław Barbrich przekazał, że banki chcą jak najszybciej doprowadzić do przywrócenia działania całej infrastruktury na terenach objętych powodzią. „Z jednej strony chodzi o zapewnienie klientom dostępu do gotówki, zarówno w bankomatach banków, jak również sieci bankomatów należących do niezależnych operatorów” - powiedział.

Jak wskazał Barbrich, banki starają się również pilnie oszacować sytuację w placówkach bankowych, które zostały zniszczone bądź uszkodzone przez powódź. „Chodzi o to, by doprowadzić do jak najszybszego ich ponownego otwarcia, by mogły obsługiwać klientów” - poinformował.

PAP

